Se dig for!: Bil kørte ud foran motorcyklist

HOVSØR:En mand på 31 år overså torsdag eftermiddag sin ubetingede vigepligt, da han ville ud på Hovsørvej. Manden kørte direkte ud foran en 59-årig mand, der kom kørende på sin motorcykel. Motorcyklisten, som kørte med cirka 60 kilometer i timen, fik traumer på sine ben og blev fløjet med helikopter til Aalborg Universitetshospital.

Bilisten bliver nu sigtet for ikke at have overholdt sin ubetingede vigepligt.