Se video: Politi efterlyser mand efter brand i børnehave

THISTED: Hos Thisted Politi har man nu besluttet at offentliggøre en overvågningsvideo, som viser en mand med en lommelygte gå rundt ved børnehaven Kronens Mark søndag morgen omkring klokken seks.

- Vi vil meget gerne tale med ham, siger politikommissær Jørgen Jensen fra Thisted Politi og håber, at der er nogen der kan genkende manden.

Manden på videooptagelserne beskrives som almindelig af bygning og var iført en jakke med refleks ved albuerne og bukser med refleks på bagsiden af begge knæ samt en hue. Manden halter/trækker muligvis på det ene ben. Politiet har en formodning om, at manden er bosiddende i lokalområdet.

- Gennem et par timer før branden brød ud, går manden rundt med en lommelygte på børnehavens område. Det ser ud som om han leder efter noget og vi ved ikke hvad. Der er typisk ikke ret mange mennesker, der går sådan rundt midt søndag nat, og sammenholdt med de informationer, vi i øvrigt har i sagen, sætter vi hans adfærd i forbindelse med branden, fortæller politikommissær Jørgen Jensen.

Naboer har fortalt til politiet, at de på dagen for branden vågnede kl. 04:53 ved lyden af et højt brag. Videoovervågningen fra børnehaven viser på netop det tidspunkt et lysglimt, som politiet formoder stammer fra en mindre eksplosion på børnehavens område.

Samme børnehave var 9. januar 2018 udsat for hærværk i den nu nedbrændte træhytte og på videoovervågningen fra dengang optræder en person, som politiet vurderer at være den samme som søndag.

Oplysninger i sagen kan gives til politiet på telefon 114.

Se politiets overvågningsvideoer her (tiden er sommertid og skal fratrækkes en time)

Video1

Video2