Se videoen: Julemænd og juledamer hoppede i havbadet

VORUPØR:Er man en af dem, der mener, at julen begynder alt for tidligt, var Vorupør ikke det rette sted at opholde sig søndag eftermiddag.

Det var nemlig svært ikke at få ”skillema-dinke-dinke-du” på hjernen, da Snedsted Garden, iført nissehuer, midt i byen blandt andet spillede ”Søren Banjomus”. Det gjorde de, imens næsten 40 julemænd, juledamer og nisser fik sig en skål risengrød i Madpakkehuset, hvor en duft af kanel havde bredt sig til alle kroge i rummet.

Snedsted Garden spillede det ene julehit efter det andet, blandt andet ”Søren Banjomus” og ”Rockin’ Around the Christmas Tree”. Foto: Bente Poder

Julefolket var på besøg i Vorupør i anledning af, at Dansk Julemands Laug har udpeget Thisted som årets danske juleby, og er man en af dem, som ikke kan få jul tidligt nok, var det et sandt julebal, som Snedsted Garden spillede op til.

Med Shakin’ Stevens ”Merry Christmas Everyone” og Brenda Lees ”Rockin’ Around the Christmas Tree” var det næsten som at høre en liveudgave af albummet ”Now Christmas” i garde-udgave.

En juledame, der var blevet færdig med sin risengrød, var da heller ikke sen til at gribe fat i en fotograf og tage en svingom foran de mange mennesker, der var mødt op i Vorupør.

Ifølge Per Nielsen, der er formand for Vorupør Erhvervsforening, var det en stor ting, da Vorupør fik tilbud om at få de næsten 40 julemænd, juledamer og nisser til byen.

- Vi skulle overhovedet ikke tænke over det, da vi blev spurgt, og vi er meget taknemmelige. Det er et fedt arrangement at få til byen, og alle virker til at være glade. De er alle sammen super professionelle og er dygtige til at tale med folk og tage sig af børnene her. Det er dejligt at se alle de glade børn, og nogle af børnene kommer og afleverer sutter til julemændende, sagde Per Nielsen.

En juledame spottede en dansepartner og greb straks fat i fotografen Jan Mørch til en svingom foran garden og publikum. Foto: Bente Poder

10-20-30 i vandet

Da alle julemænd, juledamer og nisser var færdige med risengrøden, marcherede de sammen med Snedsted Garden ned til havbadet. Snedsted Garden spillede ”Til julebal i Nisseland” hele vejen derhen, mens julefolket sang godt med. Nogen af dem havde klædt om til badetøj, og da optoget nåede havbadet, var de hurtige til at komme i vandet til stor begejstring for publikum, der stod med store smil.

De fleste brugte trappen til at komme i vandet, men der blev også lavet en enkelt bombe, ligesom de badende julemænd, juledamer og nisser tog en 10-20-30 for at komme helt under vandet.

En af de seje julemænd, der var en tur i havbadet, var julemanden fra Aalborg med det borgerlige navn Peter Gislund.

- Det var koldt, men jeg har prøvet det, der var værre. Her i sommer har jeg badet, hvor vandet var koldere, lød det fra julemanden fra Aalborg, som er glad for at komme ud blandt folk igen efter flere aflyste arrangementer på grund af corona.

- Vi har mødt så mange glade børn, og det er dejligt at få den oplevelse igen, sagde han.

Julemanden fra Aalborg var en af de friske i havbadet. Han har prøvet det, der var værre, sagde han om det kolde vand. Foto: Bente Poder

Også i Thisted by var der fredag og lørdag juleaktiviteter for at fejre Thisteds udnævnelse som årets danske juleby.