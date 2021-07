Sea Center Hanstholm bliver en del af det nye havnedomicil

HANSTHOLM:Sea Center Hanstholm, et nyt udviklingscenter for fiskeriet og fiskeindustrien, bliver en del af det kommende havnedomicil i Hanstholm.

Det har fødevareklyngen Food Cluster Thy netop aftalt med Hanstholm Havn.

Dermed er den første aftale på plads med de kommende ”beboere” til havnedomicilet, der indtil videre kaldes ”Fiskeriets Hus”, og som skal være et internationalt erhvervshus for ”dagsordensættende aktører” i fiskerierhvervet. Målet er at skabe et moderne og innovativt erhvervshus for virksomheder, organisationer og andre aktører, der arbejder for udvikling af branchen.

Kersti Haugen, der er sekretariatsmedarbejder i Food Cluster Thy, ser frem til at realisere Sea Center Hanstholm tæt på industrien på ”Danmarks førende konsumfiskerihavn”:

- Hanstholm er et kraftcenter for den fiskeforarbejdende industri i Nordeuropa, og det er derfor helt essentielt at skabe et udviklingsmiljø i direkte forbindelse til industrien, siger hun ifølge en pressmeddelelse fra Hanstholm Havn.

Havnedirektør Nils Skeby er ikke i tvivl om, at Hanstholm med ”Fiskeriets Hus” vil blive et toneangivende for udviklingen af fremtidens fiskeri:

- Havnen arbejder målrettet på at skabe den rette konstellation af beboere og partnere til huset, siger Nils Skeby - der tror på, at projektet Sea Center Hanstholm kan bidrage til et stærkt udviklingsmiljø i ”Fiskeriets Hus”.

Havnedomicilet skal efter planen stå klar inden udgangen af 2023.