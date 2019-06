Sejl-jolle kæntrede: Alle blev reddet i land

THISTED: En sejljolle kæntrede fredag eftermiddag i Limfjorden ved Thisted, men alle de ombordværende kom sikkert i land igen, idet de blev taget med af en følgebåd.

Det fortæller indsatsleder Rasmus Tollak fra Nodjyllands Beredskab, der i øvrigt ikke gjorde nogen indsats som sådan under aktionen.

- Det var ikke mere end omkring 100 meter fra stranden. Vi kiggede på det fra land, og kunne se, at de blev samlet op af en anden båd. Så vi kørte ret hurtigt hjem igen.

- Det blev også meldt, at de ville sørge for at få den kæntrede jolle bjærget, siger Rasmus Tollak, så ingen af hans folk var altså i aktion, inden de pakkede sammen og kørte hjem.

Hvor mange der var om bord på den kæntrede jolle, ved han ikke.

- De blev sejlet ind til nærmeste havn, siger han.