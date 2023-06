Sejlere skal have tålmodighed - kortere åbningstid ved bro

VILSUND:En større opdatering af Vejdirektoratets it-systemer betyder, at Vejdirektoratet som en sikkerhedsforanstaltning vil lade en række klapbroer blive lokalbetjent.

Det drejer sig blandt andet om Vilsundbroen, der forbinder Thisted Kommune med Mors.

Vilsundbroen er en af de broer, der er blevet ændret fra at have en lokal brovagt til at blive styret fra Vejdirektoratets kontor i Aalborg.

Opdateringen af it-systemerne betyder, at broen altså betjenes lokalt igen. Normalt har sejlere mulighed for at få broens klap op, så de kan komme igennem, fra klokken 06.00 om morgenen til klokken22 om aftenen.

Men opdateringerne betyder altså, at åbningstiden ændres, så sejlere ikke kan få broens klap op fra klokken fra klokken 19.30 til 22.00 søndag aften og fra klokken 06 til 9.30 mandag morgen. Ligeledes mandag aften er der lukket for gennemsejling igen fra klokkenn 19.30 til 22.00, oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Tirsdag 6. juni skulle alt være normalt igen.

- Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som ændringen måtte medføre for trafikanterne, lyder det i pressemeddelelsen.

På Vejdirektoratets trafikkort kan man altid holde sig opdateret om den aktuelle situation på statsvejene og få viden om restriktioner for trafikken, konkrete vejarbejder og øvrige trafikmeldinger.