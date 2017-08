Sejlerliv i nye rammer

SYDTHY: Både gæstesejlere og faste medlemmer af Sydthy Bådelaug har glædet sig til dagen, hvor den nyrenoverede lystbådehavn i Doverodde for alvor kunne tages i brug.

- Det har været en stor beslutning at tage, men det passer med den retning, vi vil sætte for kommunen, for vi vil understøtte de muligheder, der er, sagde borgmester Lene Kjelgaard Jensen, inden hun klippede det røde bånd, og dermed officielt indviede den nyrenoverede havn.

Doverodde er blot en af de mange skønne perler, der ligger langs Limfjorden. Og en god havn styrker infrastrukturen.

- Vi skal have en fornuftig infrastruktur, for det er vigtigt for turismen og Thy, sagde hun i sin tale, hvor hun også kom ind på planerne for samarbejdet med Statens Museum for Kunst.

- Så det er jo godt for turister, der kommer sejlende, sagde Lene Kjeldgaard, inden formanden for klima-, miljø- og teknikudvalget, Kaj Kirk, overtog mikrofonen. At der har været en række bump på vejen for byggeriet, lagde han ikke skjul på.

- Det har været det, man kan kalde for en svær fødsel, sagde Kaj Kirk.

Projektet voksede støt og roligt fra 750.000 kroner til godt otte millioner kroner.

- Den plan vi havde bestemt holdt altså ikke, sagde han.

Parterne fik talt tingene igennem og sidste sommer blev projektet sat i søen og arbejdet kunne så småt begynde.

Der er hen ved 50 fastliggere i havnen, men sidste år røg tallet ned på cirka 20 på grund af de dårlige liggeforhold.

- Vi har været noget amputeret, men nu ser vi fremad, sagde Lars Raadal, formand for Sydthy Bådelaug.