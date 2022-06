Sejlklub fejrer det første århundrede på vandet

THISTED:En gruppe borgere i Thisted med interesse i sejlsport satte i juni 1922 hinanden stævne for at stifte en ny forening.

Det blev til Thisted Sejlklub, som fra starten fik 15 aktive medlemmer. Og dermed var det faktisk alle med en lystbåd i Thisted, som lod sig indmelde. Desuden fik klubben fra starten 30-40 passive medlemmer, der kunne slippe med at betale to kroner i kontingent, mens medlemskabet for aktive udgjorde fem kroner.

Den nystiftede forening fik en bestyrelse på tre, med fiskeeksportør V. Taabbel som formand.

Lystbåde, fortøjet på stribe langs ydersiden af molen til fiskerihavnen. Årstallet for dette billede fra en festdag er ukendt, men formentlig er det fra første halvdel af sejlklubbens 100-årige historie. Foto: Thisted Lokalhistoriske Arkiv

100 år senere har hans efterfølger, Simon Svingel Kristensen, inviteret indenfor i sejlklubbens skibsformede klubhus med fri udsigt til det farvand, hvor medlemmerne boltrer sig og stævner videre ud i verden.

Thisted Sejlklub tæller i dag omkring 280 medlemmer, hvis både ligger side om side langs pontonbroerne i lystbådehavnen og også i det havnebassin indenfor, der er kendt som fiskerihavnen - selv om fiskefartøjerne i dag er i absolut undertal.

Arkitekttegnet klubhus

Ved indsejlingen til denne havn fik sejlklubben i 1932 sit første klubhus - i skikkelse af et styrhus fra en gammel skonnert, der blev placeret yderst på fiskerihavnens østlige mole. Efter opfyldning er molen siden blevet til den halvø, hvor behandlerhuset Dokken i dag ligger.

Luftfoto af havnen i Thisted, hvor sejlklubbens første klubhus skimtes yderst på molen ind til fiskerihavnen - og sejlbådene på ydersiden af molen. Sejlklubbens nuværende klubhus er bygget på en opfyldning på højre side af molen til højre i billedet. Foto: Thisted Lokalhistoriske Arkiv

Klubhuset blev i 1956 flyttet og udvidet, og i 1971 fik klubben en gammel barak, der havde tilhørt Andelsbanken, stillet op længere ude på den tidligere oliekaj, som også via opfyldning var blevet udvidet til et større, landfast område.

Barakken tjente som klubhus, indtil den en vinternat i 1990 udbrændte totalt. Men takket være forsikringspengene kunne det nuværende klubhus, tegnet af arkitekt Niels Christoffersen, stå klar til sæsonen i 1991.

Thisted Sejlklubs skibsformede klubhus blev opført i 1991, efter at det tidligere klubhus var brændt ned året før.

Kapsejlads fyldte mest

Gennem det meste af klubbens historie er det kapsejlads, der har fyldt mest, fortæller Simon Kristensen:

- I de første 10-20 år blev der sejlet om kap med fiskerne, der jo dengang også sejlede med sejl.

- Storhedstiden for kapsejladser var nok fra 1960'erne og op til 80'erne. Da var der kapsejlads hver eneste weekend sommeren igennem i en eller anden havn i Limfjorden, som man sejlede rundt til.

Bådene ligger tæt ved pontonbroerne i Thisteds lystbådehavn, hvor der dog er enkelt ledige pladser. I baggrunden Thisted Sejlklubs klubhus til venstre og bådehallerne til højre.

Simon Kristensen kom selv med i sejlklubben i 1981, og dengang var der mere end 20 både, som stillede til start ved klubbens ugentlige kapsejladser. Trimsejladserne, som de kaldes, afvikles stadig hver onsdag, men i dag med meget færre deltagere.

-Men jeg er stadig med, fortæller formanden.

I dag er det muligheden for at tage på tur i sejlbåden, der tæller for de fleste af medlemmerne. Thisted Sejlklub har dog også kunnet gøre sig gældende i sejlsporten i de senere år - ikke mindst efter at klubben i 2016 kom med i 2. division på et wild card.

- Det gik så fantastisk, at vi rykkede op i 1. division allerede det første år. Men vi manglede noget at træne i.

Thisted Sejlklub fik i 2017 to sportsbåde, såkaldte J 70'ere, sponsoreret af henholdsvis Sparekassen Thy og Thy-Mors Energi

Men med støtte fra to lokale virksomheder kunne klubben i 2017 anskaffe to sportsbåde, såkaldte J 70'ere. Et nyt koncept er under udvikling under Cold Hawaii Inland-paraplyen, og forrige weekend havde klubben besøg af OL-guldvinderen fra 2008, Jonas Warrer.

Målet med det hele er selvfølgelig at tiltrække unge til klubben, hvis medlemstal i dag er lidt under de godt 300, som man tidligere har været oppe på.

- Jeg tror faktisk, at vi får held med det. Et nyt pigehold, women on water (forkortet WOW), er en fantastisk succes, og vores nye både gav 20-25 nye medlemmer. Men så kom coronaen og satte det hele i hold. Det, der virkelig er udfordringen, er at få nogle ildsjæle til at bruge den tid, der er nødvendigt, siger Simon Kristensen.

Formand Simon Svingel Kristensen ved lystbådehavnen.

Jubilæet er naturligvis en anledning til at invitere interesserede om bord til en prøvetur i både J 70'erne og i de mindre joller, som klubben også råder over. Det foregår lørdag 18. juni, hvor der også er mulighed for en tur i RIB-både og mange andre aktiviteter ved sejlklubben.

På selve jubilæumsdagen, 21. juni, er der så reception for medlemmer og inviterede gæster.