Sejr mod lokalrivaler

morsø fc

hurup if

3-2

fodbold, serie 2

NYKØBING:Efter mange nederlag over de seneste sæsoner virker Morsø FC til at have fundet melodien i serie 2, og lørdag vandt mandskabet så hjemme med 3-2 over HVA Sydthy. Hos thyboerne er situationen markant anderledes for efter flere sæsoner med placeringer i den gode halvdel af rækken, er HVA Sydthy kommet skidt fra start og har tabt fire ud af fem kampe.

- I dag spillede vi decideret dårligt, og vi tog for let på tingene, siger HVA Sydthy-træner Elo Nyholm.

- Det var en fortjent sejr til os, og det er dejligt, at vi er kommet godt fra land i sæsonen, siger spillende træner for Morsø FC Mickey Berg.

Der skulle ikke gå længe, før Morsø FC kom på sejrskurs. Allerede efter et minut kom Morsø FC foran, og blot syv minutter senere kom de på 2-0. I resten af halvlegen haltede HVA Sydthys spil, og til halvleg var stillingen uændret.

I anden halvleg satsede HVA Sydthy offensivt, men i det 61. minut gav det bagslag, da Mickey Berg satte sidste fod på et kontrastød. En reducering af Mikkel Bekhøj skabte en smule spænding i opgøret, og i overtiden fik Frederik Nicolajsen reduceret yderligere, men Morsø FC kørte sejren sikkert i garagen.

Pausestilling: 2-0

Mål: 1-0 Kristian Gundelund Nielsen (1). 2-0 Lukas Riis Jespersen (8). 3-0 Mickey Berg (61). 3-1 Mikkel Bekhøj Jensen (70). 3-2 (90). Frederik Nicolajsen.