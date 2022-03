Mors-Thy 2 sejrede trods amputeret trup

Løgstør

Mors-Thy 2

20-24

Håndbold, 2. division herrer

LØGSTØR:Mors-Thy 2 mødte lørdag 2. divisions suveræne agterlanterne fra Løgstør på udebane. På papiret var det en let opgave, men grundet at både ligaholdet og U19 i denne runde skal i aktion, måtte Mors-Thy 2 hive fat i spillere fra HF Mors-holdet i serie 1 og spillere fra U19 2. holdet. Trods det uvante hold, så vandt Mors-Thy med 24-20.

- Vi skulle kæmpe meget for det, men spillerne viste virkelig god moral, og alle ville vinde, siger Mors-Thy 2-træner Flemming Hangaard.

En af de spillere der var blevet taget i brug, var veteranen Nils Pedersen. Sammen med Rune Lanng fik han fra kampens start lukket godt ned for Løgstør. Samtidig stod Viktor Warrer godt i målet. Til halvleg førte Mors-Thy med 11-10.

Efter pausen blev der fortsat knoklet, men som halvlegen skred frem, trak udeholdet mere og mere fra Løgstør, der samtidig mistede deres gejst. Til sidst vandt Mors-Thy med 24-20.

Efter kampen var Flemming Hangaard godt tilfreds med sejren og var særligt imponeret over Nils Pedersen.

- I kampen så det ud til at være rigtigt, at god vin bliver bedre med alderen, siger Flemming Hangaard med et grin.

Pausestilling: 10-11

Mål: Jacob Hansen 7, Markus Eriksen 4, Thomas Petersen 4, Anders Svarrer 3, Mads Brund 3, Nils Pedersen 2 og Victor Thomadsen 1.