Sejren forsvandt i bølgerne under brutale forhold for Casper Steinfath

NORTH CAROLINA: En hård kuling, lave temperaturer og to meter høje bølger. De perfekte forhold for en padlesurfer fra Klitmøller i Thy, men den første konkurrence i to år for Casper Steinfath endte ikke, som den 28-årige surfer havde satset på, fortæller han i en pressemeddelelse.

Casper Steinfath og resten af verdenseliten - herunder Christian Andersen og Caroline Küntzel fra Klitmøller - havde fundet sammen for første gang siden Steinfaths sejr ved World Tour-finalen i Paris i december 2019, inden verdenen havde lært ord som coronaudbrud og værnemidler.

Det foregik i North Carolina på den amerikanske østkyst, og med vejrforhold som en efterårsdag i Thy, var Casper Steinfath klar. Efter tre lette heats, stod han i finalen sammen med Christian Andersen, Arthur Aruktin (FRA) og Connor Baxtor (USA).

Her gentog han taktikken fra de foregående heats og stak en anden kurs end de andre på den 250 meter korte bane. Men taktikken fejlede, og han kom hurtigt bagud. Ved sidste bøje satsede han alt og jagtede en stor bølge, der kunne bære ham op til de tre førende. Men forgæves, for bølgen rev ham rundt og sendte ham ned i vandet og ned på en fjerdeplads.

- Der var jo fantastiske forhold, men de var også brutale, og det mærkede jeg på den hårde måde. Jeg håbede, at der var flere bølger, mens finalen stod på. Men det var der ikke, og jeg blev skyllet rundt af den eneste, der var, fortæller Casper Steinfath i pressemeddelelsen og opsummerer:

- Jeg står lidt med en bitter smag i munden over at have tabt finalen, men hold da op, hvor er det fedt at være i konkurrence igen. Jeg skal lige sunde mig, og så er jeg klar igen, lyder det.

Fra sin position kunne han se, at Christian Andersen var tæt på vinde. Men ’Polarbear’ snublede i sandet og tabte med få meter. Den tredje Klitmøller-surfer, Caroline Küntzel endte som nummer fem i finalen.