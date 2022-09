Seks år er gået: Patienter skal stadig sendes på tværs af Nordjylland

THISTED:Én million kroner. Så meget har politikerne i Region Nordjylland afsat på næste års budget til at udvide den organkirurgiske funktion i Thisted. Det er langt fra det beløb, som ifølge en faglig analyse vil være nødvendigt for blot at tage første skridt til en genetablering af den akutte organkirurgi.

Det er nu over seks år siden, der blev indført et midlertidigt stop for behandling af akutte organkirurgiske patienter på hospitalet i Thisted. Patienterne sendes i stedet til Hjørring, Aalborg eller Viborg.

I 2021 vedtog regionsrådet en profilplan for de nordjyske hospitaler, hvor det efter politisk pres blev indføjet, at man havde en ambition om at genetablere den akutte kirurgi i Thisted senest ved udgangen af 2024. Forvaltning og hospitalsledelse blev bedt om at udarbejde en analyse af, hvad det vil kræve, og den lå klar til politikerne i juni i år.

Analysen beskriver fire scenarier, som kan gennemføres trin for trin. Første skridt vil være at øge den planlagte organkirurgiske aktivitet på hospitalet i Thisted ved at flytte planlagte operationer fra Hobro og eventuelt Hjørring til Thisted, fremgår det af analysen. Dette scenarie vil ifølge analysen årligt koste et sted mellem 2,2 og 4,4 millioner kroner og vil kunne indføres over to-tre år.

Det, der står i regionens budgetaftale for 2023, er imidlertid, at den pulje på en million kroner, der afsættes til at udbygge den nuværende dagkirurgiske funktion i Thisted, primært skal bruges til at tilbyde dagkirurgi til borgere i nærområdet, som i dag får foretaget mindre organkirurgiske indgreb i Viborg.

Hvordan forslaget helt præcist skal udmøntes bliver nu op til politikerne i regionens sundhedsudvalg at afgøre. Og netop dét er udvalgets formand Lina Hundebøll Jespersen (V), der selv er læge og bor i Klitmøller, rigtig glad for.

- Jeg er ked af, at der ikke har været større opbakning til at kigge på, hvilket scenarie vi kunne få stablet på benene i Thisted inden for den akutte kirurgi. Men når det er sagt, så er jeg tilfreds med, at der bliver sat penge af, til at vi kan tage det med videre i sundhedsudvalget til netop en gennemgang og igangsættelse af at få genetableret den akutte kirurgi, siger hun og tilføjer:

- Det er vigtigt, at arbejdet ikke går i stå. Og vi har stadig profilplanen at lægge os op ad, hvor det er vedtaget, at vi skal have akut kirurgi på et tidspunkt på Thisted Sygehus. Det er så det, vi skal arbejde videre med i hvilken skala og hvornår.

Også Erik Holm, formand for FAST, støtteforeningen for sygehuset i Thisted, vælger at glæde sig over, at der i hvert fald er afsat en million kroner til at arbejde med en genetablering af den akutte organkirurgi i Thisted, og han er tilfreds med, at sagen sendes videre til sundhedsudvalget.

- Det giver mulighed for, at man politisk i fred og ro overvejer det nærmere. Jeg er meget glad for, at de i aftalen ikke har lagt sig fast på et bestemt scenarie fra analysen, for i FAST's bestyrelse mener vi, at analysen er mangelfuld og ikke egnet som beslutningsgrundlag. Analysen arbejder meget med, hvad man fjerner fra Hjørring, Aalborg og Hobro, hvis vi skal have mere i Thisted. De glemmer fuldstændig, at man i 2016 flyttede hele molevitten væk fra Thisted, siger han.

I regionens budgetaftal afsættes også 1,5 million kroner til at styrke den akutte ortopædkirurgi i Thisted gennem øget adgang til MR-skanning og opvågning i weekender og på helligdage.