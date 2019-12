Seks børnehaver bliver til foreningsbørnehaver

THY:Allerede for flere år siden blev idrætsforeninger og spejdere inviteret ind i skolernes fritidsordning.

Nu er et lignende samarbejde i Thisted Kommune på vej mellem foreninger og seks daginstitutioner, der bliver ”foreningsbørnehaver”.

Børnehaverne laver partnerskab med for eksempel en håndboldklub, og aftaler hvordan børnehaven kan komme hen i den lokale idrætshal 10 gange over 10 uger, fortæller Lisbeth Yde Larsen, der er Thisted Kommunes konsulent for projektet.

- Den sidste gang bliver forældrene inviteret med hen i foreningen. De får information om, hvor man kan gå til håndbold, fortæller hun.

Og det er overhovedet ikke for tidligt at gå til for eksempel håndbold, selv om man kun går i børnehaven.

- Men det er selvfølgelig idræt med en mere legende tilgang, siger hun.

Foreningerne kan håbe på at få flere medlemmer. Men samarbejdet skal primært være for børnenes skyld, understreger hun:

- De kan få gode fællesskabe i en foreninger. Vi ved, at der er rigtig mange ensomme teenagere. Det er et langt sigt når man går i børnehave, men vi håber, at det er noget, sådan et projekt kan være med til at forebygge, siger Lisbeth Yde Larsen.

Idræt i børnehøjde

I januar skal de seks børnehaver finde en forening, som de vil samarbejde med. 5. februar - inden det 10 uger lange projekt går i gang - inviteres foreningerne og børnehaverne til en kursusaften om ”idræt i børnehøjde” ved Pia Skifter fra DGI Nordjylland - hvor Lisbeth Yde Larsen i øvrigt også er ansat på deltid.

Efter sommerferien har børnehaverne mulighed for at vælge en anden samarbejdspartner - eller man kan fortsætte med den samme forening.

Thisted var først i Nordjylland til at tilslutte sig projektet, men Lisbeth Yde Larsen regner med, at de øvrige kommuner følger efter.

Oprindelig var det planen, at det kun skulle være for fire børnehaver i Thisted Kommune. Men der kom seks ansøgninger, og de har alle fået ja. De seks børnehaver er Kernehuset i Østerild,

Naturbørnehaven Boddumhus, Koldbøtten i Koldby, Vilsund Børnehave, Hanstholm Børnehus samt Markblomsten i Vestervig