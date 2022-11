Seks landsbyer spiller ud: Grønt fællesskab ved fjorden

THY:Ting tager tid, og det vil tage måske mellem 10 og 15 år, før seks landsbysamfund i Midtthy, Koldby, Hørdum, Skyum, Villerslev, Gudnæs og Hassing fuldt ud har realiseret deres fælles helhedsplan for et "grønt og fjordnært landsbyfællesskab" under overskriften "Land, vand og by - i hjertet af Thy".

- Men nogle ting ligger mere lige for end andre. Alt afhængig af, hvem der byder ind, er der ting i helhedsplanen, som kan realiseres forholdsvis enkelt, siger Kenneth Bjerregaard, et af medlemmerne i den styregruppe, som i den halvandet år lange proces frem mod den færdige helhedsplan har arbejdet for at sikre fokus og fremdrift i et forløb, som har involveret masser af foreninger og andre lokale interesser.

- Jeg tror, vi har været så langt ude, at vi har den bredest funderede plan, det har været muligt at lave. De tanker og muligheder, der beskrives, afspejler lokalområdets ønsker og har områdets opbakning, siger Kenneth Bjerregaard.

Næste skridt på vejen mod at se de første dele af planen realiseret, er at nedsætte en samlede forening for projektet - en paraplyorganisation, siger Kenneth Bjerregaard.

- Den kan hedde "Land, vand og by - i hjertet af Thy". Det skal ikke være en ny forening, men et koordinerende organ som samarbejder med alle de øvrige interesser, der er involveret i projektet og som sikrer, at de ting, vi gerne vil gennemføre, også bliver realiseret. Vi skal spille hinanden gode, så vi rykker os samlet og ser nogle resultater af de penge og den energi, der er brugt på at lave helhedsplanen, siger Kenneth Bjerregaard og tilføjer, at planen er lavet med 50.000 kommunale støttekroner og et næsten dobbelt så stort beløb, som er samlet i lokalområdet.

Helhedsplanens overordnede sigte er at skabe aktivitet og tilflytning i lokalområdet, men faktisk var det risikoen for, at Koldby Skole skulle lukke, der var med til at skabe lokal samling.

Grænser brudt ned

- Udsigten til skolelukningen gjorde, at vi fik lavet et lokalt foreningsnetværk, hvor vi mødtes og drøftede tiltag til samarbejde og ideudvikling. Netværket udviklede sig, og skabte en masse lokal energi. Vi startede med at bryde gamle sognegrænser ned og skabe en fælles platform mellem naboområder og få balance mellem områdernes økonomiske formåen og ressourcer. Intet af de seks områder kan klare sig alene, men selv om vi er et lille område, er der forskelle - og mangfoldighed. Men det giver styrke. Sammen kan vi - og vil vi - mere, siger Kenneth Bjerregaard.

Og det mere, de seks landsbyer il lave i fællesskab beskrives under fire overskrifter fordelt efter tre verdenshjørner og en cirkel, der omkranser det hele.

Mod øst, langs fjorden fra Skyum Bjerge til Gudnæs, skabes en oplevelsessti, laves "pop-up" aktiviteter, der kan flyttes og tilpasses dagligdagen, og så skal der laves "Fjorddage" som en tilbagevendende aktivitet.

Mod nord, på begge sider af aksen mellem Skyum over Koldby til Hørdum, er overskriften "Aktiv med sindsro". Den omfatter overdækkede faciliteter hvor de unge er i forvejen, udnytte eksisterende foreningers kapaciteter på tværs af foreningerne og give plads til det uorganiserede, lave børn og unge startede deres egen festival - og så skal der etableres en udendørs koncertplads ved idrætsparken Stjernen i Koldby.

Sydligst i området mellem Gudnæs, Villerslev og Hassing, skal det smage af natur. Her skal laves fællesspisning med lokale produkter på bordet, minimarked med mulighed for gårdsalg og lokalt arrangerede ture med fokus på naturens rigdom.

Som planens fjerde punkt kommer "Den grønne vej". Den skal forbinde planens seks landsbyer både med bedre forbindelser for gående og cyklister, med digitale og analoge kanaler til kommunikation i landsbyfællesskabet internt og til besøgende i området, med en egentlig markering af den grønne vej og med samarbejde om at nytænke boligformer både for nuværende og kommende thybo-familier.