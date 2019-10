Seks partier står bag forlig som lover ”vækst og velfærd”

THISTED:Thisted Kommune fik mandag aften en bred aftale om næste års budget på plads. Aftalen om budgettet støttes af Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet. De seks partier mønstrer tilsammen 25 af kommunalbestyrelsens 27 medlemmer. To partier, nemlig SF og Enhedslisten, hver med en repræsentant i kommunalbestyrelsen, står udenfor aftalen.

I et opslag på Facebook mandag aften oplyser borgmester Ulla Vestergaard (S), at aftalen har overskriften “Vækst og velfærd i Thisted kommune” og “Kvalitet i velfærden - også på lang sigt”.

Repræsentanter for de seks partier bag aftalen, fra venstre Peter Sørensen, DF, Jens Kr. Yde, K, Niels Jørgen Pedersen V, Casper Søe-Larsen, LA, borgmester Ulla Vestergaard (S), Joachim Plaetner Kjeldsen, Alternativet og Ida Pedersen, S.Privatfoto, Facebook

Blandt nogle af emnerne i forliget om kommunens 2020-budget er, at rammebesparelser på i alt 26,3 mio. kroner, heraf 13,5 mio. kroner på børne- og familieområdet samt 12,8 millioner kroner på social- og sundhedsområdet er annulleret, ligesom forslåede økonomiske behov for samlet 14,4 mio. kroner fastholdes.

For at opnå “Kvalitet i velfærd- også på lang sigt”, skal der for næste års vedkommende foretages analyser på såvel social- og sundhedsområdet samt børne- og familieområdet for at undersøge, hvordan kan der frigøres ressourcer, som kan understøtte og forbedre serviceniveauet og de bygningsmæssige kapaciteter.

Ulla Vestergaard oplyser, at den samlede forligstekst snarest udsendes i sin helhed.