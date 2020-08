Selvmål gav Thisted FC sejren

THISTED:Der var spænding til det sidste og store chancer til begge mandskaber onsdag aften, da Thisted FC i Serie 1 på hjemmebane tog imod Aalborg KFUM. Men det var Thisted, der trak det længste strå med en sejr på 1-0.

- Det er faktisk helt utroligt, at den kun ender 1-0, fordi begge hold havde store chancer i løbet af kampen, hvor bolden hoppede og dansede på stregen uden at gå ind, siger træner for Thisted FC, Thorbjørn Larsen.

Fra kampens start var det en meget lige affære, hvor begge hold var på bolden. Men efter 13 minutter brød Nikolai Holmgaard fra Thisted FC igennem på højre side og lagde en perfekt bold på tværs ind i feltet. Den ramte en forsvarsspiller fra Aalborg KFUM, der var så presset af tre spillere fra Thisted FC, at han ikke kunne undgå at score selvmål.

Det gode spil fortsatte resten af første halvleg for Thisted FC, hvor der var flere muligheder for at gøre det 2-0.

I anden halvleg var det Aalborg KFUM, der blev bolddominerende og spillede sig frem til en stor mulighed, der gik forbi målet.

- Efter et kvarter fik vi nogenlunde styr på dem, men vi havde svært ved at holde på bolden, når vi erobrede den. Og som kampen skred frem, begyndte de også at satse mere frem ad banen. Det gav nogle gode kontramuligheder til os, som vi desværre ikke fik udført ordentligt, siger Thorbjørn Larsen.

På trods af chancer til Thisted FC til at udbygge føringen og for Aalborg KFUM til at udligne blev der ikke scoret mere, og spillerne fra Thisted kunne juble over sæsonens anden sejr.

- Jeg er glad for, at vi vandt, men der var for mange, som ville score selv i dag. Det betød, at vi ikke fik lukket kampen med en scoring til 2-0, som vi burde havde gjort, siger Thorbjørn Larsen.

Kampfakta

Thisted FC

Aalborg KFUM

1-0

Fodbold, serie 1

Pausestilling: 1-0

Mål: 1-0 selvmål (13)