Sen scoring gav sejr til Thisted FC: - Den skulle kriges hjem

HOBRO:Fredag aften fik Thisted FC endnu en sejr i Jyllandsserien, da de ude mod Hobro IK vandt 1-0. Det var Thisted FC’s tredje kamp på syv dage, og derfor var det en trup med trætte ben, der gik på banen.

- Det var en sejr, som skulle kriges hjem i dag, men vi har fået ni point på syv dage, og det er vi selvfølgelig meget tilfredse med, siger træner for Thisted FC, Thorbjørn Larsen.

Det var gæsterne fra Hobro IK, der kom bedst fra start og som havde flest chancer blandt andet et skud på overliggeren. Men efter 35 minutter blev Noah Iversen nedlagt i Hobro IK’s felt, og det resulterede i et straffespark til thyboerne. Noah Iversen tog sig selv af sparket, men målmanden havde læst ham og reddede sparket.

- I pausen snakkede vi om, at vi skulle hjælpe og bakke mere op om hinanden. Det tog drengene til dem, og de spillede langt bedre i anden halvleg, siger Thorbjørn Larsen.

Efter pausen blev kampen mere lige, hvor begge hold kom til chancer dog uden at score. Men med et minut tilbage fik Thisted FC et hjørnespark. Det blev sparket ind i feltet, og her kom Noah Iversen først og headede bolden i mål til resultatet 0-1.

- Vi holder nullet for første gang i denne sæson, så det er også rart med en arbejdssejr, siger Thorbjørn Larsen.

Kampfakta:

Fodbold, Jyllandsserien

Hobro IK

Thisted FC

Resulat: 0-1

Pausestilling: 0-0

Mål: 0-1 Noah Iversen (89)