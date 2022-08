Sen scoring sikrede Thisted FC point

AALBORG:Onsdag aften skulle Thisted FC forsøge at få sæsonens første sejr i Jyllandsserien, da de ude mødte Aalborg Freja. I løbet af anden halvleg lignede det længe et nederlag til Thisted FC, men en scoring i overtiden sikrede et point.

- Vi spillede en formidabel første halvleg, og vi skulle have scoret mere, fordi vi havde mange store chancer, siger træner for Thisted FC, Thorbjørn Larsen.

Thisted FC fik en forrygende start på kampen og bragte sig foran efter to minutter. Her blev Asger Furbo spillet fri i dybden, og han loppede bolden i mål til 1-0.

Herefter fortsatte Thisted FC med at dominere. De kom flere gange til baglinjen og fik spillet bolden ind i feltet, og de havde flere gode langskudsforsøg.

Men på trods af mange chancer gik Thisted FC til pause kun foran 1-0.

- I pausen snakkede vi om, at vi skulle være opmærksomme i anden halvleg, fordi de ville givetvis komme anderledes ud, siger Thorbjørn Larsen.

Og det gjorde Aalborg Freja. Efter pausen vendte kampbilledet 180 grander, og hjemmeholdet fik overtaget.

Det udnyttede de efter 51 minutter, da Thisted FC tabte bolden, og så kunne Aalborg Freja løbe igennem og udligne.

Med et kvarter tilbage bragte Aalborg Freja sig også foran, efter en misforståelse i Thisted FC forsvaret.

- Vi var nødt til at satse, og drengene skal have ros for at blive ved med at tro på det, siger Thorbjørn Larsen.

Det lignede et nederlag til thyboerne, men i overtiden havnede bolden hos Magnus Kappel, som sparkede bolden i mål til 2-2.

- Vi skulle have fået mere ud af første halvleg, men uafgjort er et meget retfærdig resultat, siger Thorbjørn Larsen.