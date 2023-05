Sene scoringer hjalp Thisted FC til sejr mod Hjørring

THISTED:Jyllandsserieholdet fra Thisted FC var mandag tæt på at tabe vigtige point i topstriden i rækken. I mandagens hjemmekamp mod Hjørring var thyboerne nemlig bagud med 0-1 helt indtil kampens overtid, hvor thyboerne så for alvor tog fat. Efter tre scoringer i overtiden vendte TFC nemlig det truende nederlag til en sejr på 3-1. Dermed kravler holdet op på 2. pladsen i rækken. Slutter TFC der, når sæsonen er slut, så vil det faktisk udløse en oprykning til jyllandsserie 1, eftersom rækkens 1. plads fra Jetsmark har oprykningsforbud.

- Jeg har lidt svært ved at sætte ord på, hvad der skete til sidst. Vores scoring til 1-1 satte ild i det hele for os, for vi havde faktisk ikke spillet en særlig god kamp før det, siger Thisted FC-træner Frederik Olsen.

Fra kampens start satsede Hjørring på omstillinger, mens hjemmeholdet havde bolden mest. Thyboerne kunne dog ikke helt dirke Hjørrings defensiv op, og det skabte et kampbillede uden de helt store chancer. Thyboerne kom dog frem til par chancer, men stillingen efter første halvleg var 0-0.

Efter pausen var kampbilledet meget lig det fra første halvleg. I det 55. minut kom gæsterne fra Hjørring så i front, da de fangede TFC på en omstilling. Efter målet til Hjørring jagtede værterne en udligning men trods stort overtag i boldbesiddelse, så kunne hjemmeholdet ikke spille sig frem til de helt store åbne chancer. I kampens overtid lignede det så, at Thisted ville tabe opgøret mod Hjørring med 0-1, men pludselig kom scoringerne så fra hjemmeholdet. Grundet mange spilstop i anden halvleg var der lagt meget tillægstid til, og det udnyttede hjemmeholdet til fulde. Et minut inde i overtiden antændte Nikolaj Rahbæk comebacket med en scoring til 1-1. Rahbæk tog nemlig sagen i egen hånd, og efter at have drevet bolden frem på midten af banen sparkede han så bolden i mål til 1-1. Den scoring tændte en ild hos hjemmeholdet, og fem minutter senere fik TFC så et føringsmål, da midtstopperen Magnus Kappel, der var blevet sat op i angrebet som et led i en offensiv satsning, fik scoret til 2-1. Efter føringsmålet kastede Hjørring så alt frem i jagten på en udligning, men det straffede Asger Furbo, da han udnyttede en fejl i gæsternes opspil og scorede til kampens slutstillingen 3-1.

- Målet til 1-1 virkede til at ændre alt for os. Til sidst i kampen var jeg næsten sikker på, at vi ville tabe mod 0-1, siger Frederik Olsen.

Kan selv afgøre det

Med mandagens sejr kan Thisted FC nu selv afgøre, om de skal spille i jyllandsserie 1 efter sommerferien. I Thisted-lejren glæder de sig over, at de nu ikke skal sætte deres lid til andre resultater.

- Vi har skabt det udgangspunkt. Nu skal den bare have fuld gas i de resterende kampe, og så kan vi jo kun give os selv skylden, hvis det ikke lykkedes, siger Frederik Olsen.