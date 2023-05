Seniorforsker på to hjul fra Hurup til Hellerup: Toke vil lære danskerne at nøjes

HURUP: I fremtiden skal vi alle omstille os til et hverdagsliv, hvor vi skal lære at nøjes med mindre, så der bliver en bedre overensstemmelse mellem vores forbrug og klodens ressourcer.

Det er i hvert fald hovedtrækkende bag en tankegang, der opstod i 1990'erne og som har fået mærkatet "sufficiency". På dansk kan det nærmest oversættes til "nøjsomhed" eller "tilstrækkelighed", og det er en filosofi, som Toke Haunstrup tilslutter sig.

Til daglig er han seniorforsker på Aalborg Universitet i København og bor på Vestsjælland. Som så mange andre danskere forsøger han at spise mindre kød og begrænse flyrejser i klimaetvenlighedens navn.

Men på lørdag kaster han sig ud i et markant sværdslag for bæredygtigheden:

Han tager nemlig hul på en tre uger lang cykeltur på tværs af Danmark, hvor han vil møde danskerne og tale om det bæredygtige hverdagsliv.

- Jeg har godt nok ingen bil og er vant til at cykle, når jeg skal handle i det nærmeste supermarked, som ligger fem kilometer væk. Men jeg har da tænkt, om nu fysikken kunne klare turen, siger Toke Haunstrup.

Meget stor afstand

Turen starter på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Hurup, og herfra går turen på tværs af Jylland, via Samsø til Sjælland og helt til Hellerup. Der er indlagt en række planlagte stop undervejs, men Toke Haunstrup håber også, at han undervejs kan komme i snak med alle mulige mennesker, som kan komme med inspiration, nuancer og ideer til fremtidens bæredygtige samfund.

- Når jeg kaster mig ud i at cykle er det selvfølgelig fordi, jeg gerne vil sætte fokus på det her spørgsmål. Men jeg tager samtidig tre ugers orlov fra forskningen, for helt personligt kan jeg nogle gange føle, at afstanden mellem det, man sidder og forsker i, og den verden, der er derude, som man gerne vil være med til at påvirke, er meget stor. Det er ikke altid, videnskabelige artikler er det, der revolutionerer verden, siger han.

Fundamental ændring er nødvendig

Mens nogle sætter deres lid til, at udviklingen i teknologien vil kompensere, så vi alle blot kan fortsætte med at leve vores liv, som vi gør i dag, så er Toke Haunstrup af en anden opfattelse. Der skal en fundamental ændring til i den måde, hvorpå vi lever vores liv, mener han.

- I mit forskningsarbejde beskæftiger jeg mig meget med hverdagsliv, forbrug og bæredygtighed. Det kan for eksempel være omkring transport, hvor man ser på nye, bæredygtige løsninger, men det kan også være indenfor isolering af boliger, opsætning af solceller og lignende, forklarer Toke Haunstrup og fortsætter:

- Der er for mig en drivkraft i, at vi står med nogle store udfordringer, når det kommer til at omstille os til et bæredygtigt samfund. Klimahensyn er en del af det, men biodiversiteten er en mindst lige så vigtig del, og jeg kommer fra en skole, hvor man er lidt skeptiske om, om teknologien nu kan løse alle problemerne for os.

Toke Haunstrup er uddannet ingeniør fra DTU, så han vil ikke kalde sig selv teknologi-skeptiker, for teknologien skal fortsat spille en stor rolle i omstillingen, for eksempel udskiftningen af benzin- og dieselbiler til elbiler.

- Men problemet er, at selv vedvarende energi, som for eksempel produktion og opsætning af vindmøller, kræver mange ressourcer. Min bekymring går på, om det er måden, hvorpå vi kommer i mål med det, vi gerne vil opnå, siger Toke Haunstrup.

Skal med i ny bog

I løbet af de tre uger, cykelturen varer, vil han løbende skrive på en blog om sine oplevelser og om sufficiency generelt. Allerede nu har han postet flere indlæg på bloggen om sufficiency, hvor han blandt andet argumenterer for, at faldet i antallet af helligdage er en dårlig nyhed for klimaet.

"Jeg kender ikke selv svarene, men jeg har nogle ideer til, hvordan det sufficiente liv og samfund kunne se ud. Jeg vil samtidig søge andres ideer og praktiske erfaringer for at skabe en fælles samtale om, hvordan vi skaber en bedre fremtid for mennesker og klode. Jeg håber, at det vil inspirere til eftertanke og diskussion. Og handling og forandring!", skriver Toke Haunstrup blandt andet på sin blog.

Alle de oplevelser, erfaringer og indtryk, Toke Haunstrup får som "rejsende i bæredygtig omstilling", skal efter planen med i en ny bog. Ambitionen er, at bogen skal bidrage til samfundsdebatten om arbejdets, hverdagslivets, forbrugets og fællesskabers betydning i fremtidens bæredygtige samfund og sufficiente hverdagsliv.