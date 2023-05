Sennels ligger lunt: Så mange huse er kommet med på fjernvarmen

SENNELS:280 husstande i Sennels er kommet med på fjernvarmen. Det fejres 2. juni ved fjorden på Malle Strandvej, hvor både borgere og samarbejdspartnerne på fjernvarmeprojektet mødes til pølser og vand.

Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. er bygherre på projektet, der er udført af HMC Byg og Anlæg A/S.

Arbejdet med at føre fjernvarmen til Sennels og få tilsluttet de 280 husstande har strakt sig over halvandet år. Det er derfor et tilfreds hold af medarbejdere, samarbejdspartnere og borgere, der markerer afslutningen på ledningsarbejderne i Sennels. Det fremgår af en pressemeddelelse fra HMC.

For at føre fjernvarmen til Sennels er der nedlagt omkring 15 km. stik- og hovedledning i forskellige dimensioner. Arbejdet er udført inden for den aftalte tidsramme på trods af, at antallet af tilslutninger i løbet af arbejdsperioden er øget med 50 – 60 %.

Også i Nors arbejdes der med fjernvarmetilslutning. Når projektet her er afsluttet i december 2024 vil yderligere 400 nye forbrugere være tilsluttet fjernvarmen.

- Vi har et fantastisk samarbejde med Thisted Varmeforsyning og har selv et hold af kompetente medarbejdere. Det er afgørende for, at vi kommer i mål, og at vi kan løse de her opgaver, siger Per Christensen, Afdelingschef i HMC, Thisted.

Ledningsmester Preben Bojer, Thisted Varmeforsyning a.m.b.a., konstaterer, at HMC har formået at holde fokus på opgaven.

- Sideløbende med de vundne licitationer i Sennels og Nors udfører HMC stadig nye anlægsopgaver samt reparations- og renoveringsopgaver i det eksisterende forsyningsområde. Dette foregår under den nuværende rammeaftale, som ved licitation er vundet gentagende gange siden 2014, siger ledingsmesteren.

Siden 2014 har HMC haft en rammeaftale for jordarbejdet med Thisted Varmeforsyning, der nu dækker området Thisted by, Hillerslev, Klitmøller og i fremtiden også Sennels, Østerild, Skinnerup, Vandet og Nors, samt forsyningsledningerne dertil.