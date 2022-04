Guldregn over Thisteds stærkeste til DM

VIDEBÆK:Styrkeløfteren Jacob Heise fra Thisted Vægttræningsforening sikrede sig en sensationel guldmedalje, da der i weekenden blev dystet om de danske mesterskaber i klassisk trekamp for subjuniorer, juniorer og masters.

Morsingboen var for første gang i konkurrence, efter han er rykket op i juniorklassen, og på forhånd lå det til bronze med en chance for sølv. Men Thisteds stærkeste morsingbo, der på dagen blev kompetent coachet af Kristinn Arnason ville det anderledes. Efter en PR på 185 kg i squat og endnu en PR i bænkpres på 125 kg lå Heise på tredjepladsen med 310 kg efter forhåndsfavoritten og sidste års mester Joakim Bilyk fra Roskilde med 325 kg og Nicklas Jepsen fra Haderslev med 312,5 kg inden den sidste og afgørende disciplin, dødløft.

Her viste Heise sig at være stærkest, og med en serie på 217,5-227,5 afsluttende med ny PR 237,5 satte han med en total på 547,5 kg konkurrenterne til vægs og vandt overraskende DM-titlen foran Jepsen med 542,5 kg og Bilyk med 540 kg.

Hos subjuniorerne fik TVFs Jesper Ravn en flot debut i -66 kg klassen med DM-bronze for en total på 350 kg (125 kg i squat- 75 kg i bænkpres og 150 kg i dødløft) kun 2,5 kg efter sølvinderen Victor Kolvig fra Rødby. DM-guldet blev vundet af Bertram Valbak fra Horsens med 370 kg.

Legendernes tid

Mens de unge talenter var i ilden lørdag, var det søndag legendernes tid, og TVF stillede med tre stærke navne, der alle tog guld.

TVFs bedstemor, Lise Madsen, var først på podiet i Masters 3 kategorien (+60 år), hvor den 69-årige thybo i -69 kg, sikrede sig endnu et danske mesterskab med en total på 250 kg fordelt på 65 kg i squat, 45 kg i bænkpres og hele 120 kg i dødløft.

Herefter gjaldt det en af dansk styrkeløfts legender Dan "The M.A.N" Kristensen, som i Masters 2 (+ 50 år) sikrede sig endnu et dansk mesterskab i den nærmest endeløse række opnået gennem 35 år i 5 forskellige alderskategorier.

I -74 kg klassen løftede "The Man" 100 kg i squat, 121 kg i bænkpres (ny dansk Masters 2 rekord) og 150 kg i dødløft. Totalt 371 kg.

Sidste TVF´er i kamp om DM-medaljer var også dagens tungeste, Stephan Vorup, i -120 kg klassen. Og som de øvrige TVF-veteraner er DM-titler og medaljer ikke en ubekendt faktor for Vorup, som sideløbende med styrkeløft også sysler lidt med triatlon. Faktisk så meget at han senere på året har som mål at gennemføre en Ironman i København.

Men lidt løb, cykling og svømning har ikke påvirket thyboens styrke stort. Og med lutter godkendte løft, 240 kg i squat, 157,5 kg i bænkpres og 240 kg i dødløft, totalt 637,5 kg sikrede han sig DM titlen med et margen på hele 137,5 kg til Lars Stokholm fra Haderslev.