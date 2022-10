Sensationelt Europamesterskab til Malthe Jakobsen

SENNELS: Et mesterskab er ikke afgjort, før målflaget er nået for sidste gang. Det kan Malthe Jakobsen og Cool Racing skrive under på efter at mesterskabet søndag blev en realitet med bare tyve minutter tilbage af finalen på Portimaõ i Portugal.

Maurice Smith startede løbet i bilen under særdeles vanskelige vejrforhold, da regnen begyndte at falde ned over den portugisiske asfalt netop som løbet satte i gang - med samtlige biler på tørvejrsdæk. Men dén udfordring passede tydeligvis til den sympatiske amerikaner, som kørte så hurtigt, at han kørte fra en stor del af LMP2-feltet.

Efter solide stints fra både Maurice og Michael Benham kunne Malthe Jakobsen vise talentet frem endnu en gang, da han med små to timer tilbage af løbet indledte jagten på førstepladsen. Ét minut var der op til den førende bil, som både blev indhentet og overhalet.

Med Malthe på førstepladsen blev en del af opmærksomheden rettet mod mesterskabsrivalen. En sejr til Malthe, Michael og Mo var langt fra nok til at vinde mesterskabet; her skulle rivalen som minimum slutte på sjettepladsen. Til gengæld havde den imponerende indsats fra de tre Cool-racere lagt hårdt pres på konkurrenterne.

Malthe måtte i poolen

I den sidste time blev konkurrenten ramt af punkteringer og til sidst blev et sammenstød med en konkurrent deres endeligt. Dermed kunne Malthe køre bilen over målstregen som vinder af løbet og som mester i European Le Mans Series 2022.

- Det er ikke helt til at fatte endnu. Vi har for længst accepteret, at det nok kun var i teorien, at vi kunne tage titlen, for vi har været oppe mod en virkelig dygtig konkurrent. Men det lykkedes, og det er helt fantastisk, siger Malthe, der traditionen tro måtte en tur i banens pool efter podieceremonien.

Allerede lørdag skrev Malthe sig ind i historiebøgerne, da han i kvalifikationen til søndagens løb satte Pole Position for sjette gang i denne sæson. Det er også sjette gang ud af seks mulige, og det er ny rekord for European Le Mans Series.