Serie 2 bolden ruller igen: MorsØ FC kom fra land med en sejr

NYKØBING:Fredag eftermiddag blev sæsonen i Serie 2 endelig sparket i gang, da MorsØ FC hjemme i Nykøbing fik besøg af Hanstholm IF. Her var det morsingboerne, der viste klassen og hev en sejr hjem på 3-0.

Allerede fra kampens start var Hanstholm IF udfordret, da de manglede fire spillere til opgøret.

- Kampen blev spillet på kunstgræs, og vi har fire spillere, som har døjet med skader, så vi ville ikke risikere, at de blev skadet igen. Derfor valgte vi også en mere defensiv taktik, hvor vi satsede på kontra, siger træner for Hanstholm IF, Per Kristiansen.

Derfor var det også MorsØ FC, som sad på begivenhederne i første halvleg, dog uden for alvor at være farlige.

- Vi havde masser af spil i første halvleg, men vi manglede lige den sidste aflevering til for alvor at blive farlige, siger Mickey Berg, der er spillende træner for MorsØ FC.

Men efter 37 minutter bragte hjemmeholdet sig foran. Det skete ved, at Lukas Riis Jespersen et par meter uden for feltet skød på mål, og bolden snød Hanstholm IF’s målmand.

- Vores målmand regnede med, at den gik forbi målet, men den trillede lige ind. Det er selvfølgelig ærgerligt, at komme bagud kort tid inden pausen, fordi vi i første halvleg havde holdt dem fra de store chancer, siger Per Kristiansen.

Efter pausen fortsatte kampbilledet fra første halvleg, hvor MorsØ FC var mest på bolden. Og efter 56 minutter faldt bolden ned midt i Hanstholm IF’s felt, hvor Mickey Berg stod og gjorde det til 2-0.

- Vi spillede bedre i anden halvleg og kom fortjent foran 2-0. Efterfølgende fik vi så to unødvendige gule kort, så vi spillede 20 minutter i undertal, siger Mickey Berg.

I kampens afsluttende fase begyndte Hanstholm IF at satse mere fremad banen, men bolden kom aldrig over stregen. Til gengæld kom MorsØ FC’s Vadym Kulyk igennem i modsatte ende og driblede forbi Hanstholm IF’s målmand og gjorde det til 3-0.

- Vi har stadig nogle ting, vi skal have finpudset, men det var vigtigt at komme godt fra start med en sejr og tre point på kontoen, siger Mickey Berg.

Hos Hanstholm IF er Per Kristiansen ærgerlig over, at holdet ikke fik point, men er fortsat optimistisk for sæsonen.

- Set over hele kampen var det nok fair nok, at vi tabte, men vi havde mange unge spillere med i dag, der ikke har spillet serie 2 før, så vi er ikke bekymret for de næste kampe, siger Per Kristiansen.

Kampfakta:

Fodbold, serie 2

hjemmehold: MorsØ FC

Udehold: Hanstholm IF

Resultat: 3-0

Pausestilling: 1-0

Mål: 1-0 Lukas Riis Jespersen (37), 2-0 Mickey berg (56) og 3-0 Vadym Kulyk (90)