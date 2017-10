ØSLØS: I løbet af weekenden blev tre shelters brændt ned til grunden og Øsløs Sogne- og Kulturforening håber nu på hjælp til at finde den eller de, der glemte at slukke et bål efter en fest.

Umiddelbart har ingen set noget til ilden og de tre sammenbyggede shelters ligger inde i et træomgrænset område var Skipperkrogen og politiet er informeret.