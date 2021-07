Sidste år var noget specielt: Nu ligner campinglivet sig selv

HANSTHOLM:Camping-sæsonen 2020 lignede på ingen måde tidligere år. Covid-19 begrænsningerne holdt udenlandske campister væk fra de danske pladser, men så kom i stedet flere danske campister og blandt dem en del nybegyndere udi netop den ferieform.

- Vi havde gæster sidste år, som helt tydeligt var vant til enten krydstogtferie eller et ophold på et femstjernet hotel sydpå med fuld forplejning. I 2020 var de afskåret fra den slags, og så var alternativet en campingferie i Danmark, som skulle opleves på nye mountainbikes med overnatning i telt, fortæller Bent Thodsen, indehaver af den 450 pladser store Hanstholm Camping.

Bor du i telt, er det helt basic, og det er ikke det samme som at bo i en hytte eller campingvogn Hanstholm Campings hjemmeside, Information til gæsterne

- I år er det anderledes. De gæster, som sidste år tog på camping som alternativ til en luksusferie eller et krydstogt - og kom med de samme forventninger til service og komfort - har i år fundet på noget andet, men generelt forventer danskere mere af deres ophold end andre gæster, siger Bent Thodsen, som i campingpladsens brochure og på dens hjemmeside har lavet en slags forventningsafstemning.

Her kan folk på forhånd orientere sig om forskellene på at bo i sommerhus eller hotel og i en hytte på en campingplads. Eller i et af de telte, der kan lejes på pladsen.

”Bor du i telt er det helt basic, og det er ikke det samme som at bo i en hytte eller campingvogn. Dette skal du være indstillet på, ellers lad være med at leje et af vore udlejningstelte”, står der på hjemmesiden.

- Jeg ved ikke, om det er nødvendigt, men hellere gøre det klart og være på forkant, siger Bent Thodsen.

Lige nu glæder vi os over at rigtig mange danskere, ofte unge familier på cykel med telt - eller med en nyerhvervet, brugt campingvogn, har fået øje for kvaliteterne ved campingferie Bent Thodsen, indehaver, Hanstholm Camping

Hvor danskerne sidste år udgjorde 80 procent af pladsens gæster ligner 2021 et normalt år med ligelig fordeling mellem danske og udenlandske gæster.

- Men endnu har vores udenlandske gæster ikke helt fyldt pladserne efter de danskere, som der er færre af. Det sker først til august, hvor vi får rigtig mange tyske og hollandske gæster, siger Bent Thodsen ved udsigten til op mod 1500 gæster i døgnet. Så er der travlt.

- Men lige nu glæder vi os over at rigtig mange danskere, ofte unge familier på cykel med telt - eller med en nyerhvervet, brugt campingvogn, har fået øje for kvaliteterne ved campingferie, siger Bent Thodsen.