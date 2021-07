Sigtelser på stribe til ung bilist

THISTED:Sigtelserne står i kø for en 18-årig mand, der var fører af en bil, som politiet standsede kl. 02.40 natten til lørdag i Nørregade i Thisted.

For det første var bilen, som den unge mand kørte i sammen med en 27-årig passager, stjålet i Aars. Det samme var et sæt nummerplader fra en anden bil, og politiet fandt endnu et sæt nummerplader i bilen, stjålet i Struer.

Dertil kommer sigtelser for kørsel med både spiritus og euforiserende stoffer i blodet. Og endelig var den unge mand ikke i besiddelse af et kørekort.

De to mænd i bilen er begge bosiddende i Thisted Kommune, og begge er ifølge politikommissær Jørgen Jensen kendt af det lokale politi.

De to blev løsladt efter endt afhøring.