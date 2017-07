Sigtet 18-årig er fortsat fængslet

THISTED: Den 18-årige mand, som midt i juni blev anholdt i Thisted, efter han havde stukket sin mor med en kniv flere gange, skal foreløbigt blive bag tremmer.

Han blev dagen efter stikkeriet varetægtsfængslet i et lukket grundlovsforhør sigtet for drabsforsøg og i et retsmøde er fængslingen blevet forlænget til begyndelsen af august.

På grund af de lukkede døre har det ikke været muligt at få yderligere oplysninger om sagen.

Blandt andet om den 18-årige nægter drabsforsøg eller eventuelt erkender en mildere paragraf i straffeloven.