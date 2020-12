Sigtet for vold: Storebror gav lillebror tæv

BEDSTED:En 60-årig mand blev natten til søndag anholdt på en adresse i Bedsted i Thy efter et slagsmål. Det oplyder vagtchef Jens Claumarch, Midt- og Vestjyllands Politi.

- Den 60-årige mand er sigtet for kvalificeret vold efter at have givet sin bror adskillige voldsomme slag i hovedet, siger vagtchefen.

Manden var af ukendte årsager kommet op at toppes med sin 53-årige lillebror efter at have drukket tæt.

Skænderiet udviklede sig, og endte med håndgemæng, hvor storebroren blandt andet slog lillebror adskillige gange, så han fik en flænge i hovedet. Den har han fået behandling for.

Den 60-åriges kone anmeldte voldsepisoden til Midt- og Vestjyllands Politi. Storebroren blev anholdt og taget med på politigården, hvor han bliver løsladt, når han har sovet rusen ud.