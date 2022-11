Sikke noget lort: Så ulækker er historien om ikonisk bro, der har fået "fregner"

THY-MORS:Den fine, hvide Vilsundbro hjælper hver dag tusindvis af bilister med at rejse ubesværet mellem Thy og Mors.

Men den seneste uges tid har turen været vanskelig, med lysregulering og færdsel i ét spor, mens mænd i gule veste piler rundt bag afspærringen, bevæbnet med højtryksrensere, vand og sæbe.

Årsagen? Ja, den er ganske ulækker.

- Vi har været så uheldige, at der var en bil med en gylletank, der kom til at sprede gylle over broen, forklarer Lis Lassen, der er bygværksansvarlig på Vilsundbroen.

Faktisk skete episoden i sommer, forklarer hun. Her holdt gyllebilen i kø på én af årets varmeste sommerdage, og det fik tankens indhold til at syde og boble.

Der blev til sidst så meget overtryk i tanken, at en ventil sprang, og gyllen sprøjtede op i luften og ud over den gamle bro. Vejbane, buer, brotårn - intet gik fri af de ildelugtende, brune stråler.

- I første omgang forsøgte vi at spule det væk, men vi måtte erkende, at det var et større arbejde, end vi lige formåede at klare selv, så nu har vi hyret en entreprenør ind, som kan tage ordentligt fat, forklarer Lis Lassen.

Rengøringen kræver, at man skal helt tæt hen på overfladen på alle sider af broen, og det er derfor, det har været nødvendigt at spærre dele af kørebanen.

Den vågne iagttager har måske bemærket de brune plamager, der har skæmmet vartegnet de seneste måneder. Og selvom rengøringen skrider fremad, så er der desværre nogle misfarvninger efter gyllepletterne, der har vist sig at være så genstridige, at de ikke kan fjernes, fortæller Lis Lassen.

Hun understreger dog, at plamagerne ikke har skadet broens overflade - de ser bare ikke så pæne ud.

- Man forventer, at det meste af rengøringen kan klares denne uge, og i næste uge begynder arbejdet på brotårnet, hvilket ikke skulle genere trafikken. Ugen efter skal broen rengøres nedenunder, hvilket kommer til at foregå på vejbanen, så der vil man også opleve, at en del af kørebanen er afspærret, siger Lis Lassen.