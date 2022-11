Sikken fest vi skal ha´: Politikere i jubilæumshumør

THISTED:Selv om det er købstaden Thisted, som fylder 500 år 10. august 2024, skal købstadsjubilæet være mere end en fest for købstaden. Den skal være for hele kommunen.

Det blev klart tilkendegivet, da Thisted Kommunalbestyrelse godkendte sammensætningen af den organisation, der skal udvikle både form og indhold for det forestående jubilæum, som allerede er tilgodeset med med 1.250.000 kommunale kroner. De penge er afsat som en del af forliget om kommunens budget for 2023. 250.000 kroner skal bruges næste år, men der er en million kroner til festlighederne i 2024.

Egentlig var ønsket, at der skulle bruges mere end dobbelt så mange kommunale kroner på købstadsjubilæet, nemlig 500.000 kroner i 2023 og 2,5 mio. kroner i selve jubilæumsåret.

- Men i budgetforhandlingerne tænkte vi, at vi kunne nøjes med det halve...., konstaterede borgmester Niels Jørgen Pedersen (V), da kommunalbestyrelsen så på organisering af jubilæumsfesten.

- Det var i orden med en diskussion om jubilæet, da vi lagde budget - og justerede beløbet, sagde Lene Kjelgaard Jensen (K) og tilføjede, at nok er det et købstadsjubilæum, men udgangspunktet må være at favne hele kommunen.

Den bemærkning blev fanget på den socialdemokratiske banehalvdel, hvor Ulla Vestergaard konstaterede, at kommunen som helhed skal have "fest og farver" i forbindelse med købstadsjubilæet.

- Og hvis jeg må komme med en bemærkning, så bør forberedelserne favne bredere i kommunalbestyrelsen. Vores side vil også være med, sagde Ulla Vestergaard med henvisning til, at politikerne i styregruppen bag jubilæumsfesten ud over borgmester Niels Jørgen Pedersen (V) tæller to konservative udvalgsformænd, Jens Kr. Yde og Torben Overgaard.

Borgmesteren fandt Ulla Vestergaards bemærkning relevant og lovede større politisk bredde i styregruppen. Det betyder, at den politiske farveskala i styregruppen ikke bare er blå og grøn, men kan tilføres røde nuancer, når der er lagt op til et jubilæum med fest og farver.