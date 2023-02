Sikker sejr til Bedsted-kvinderne

BEDSTED:I sidste uge tabte Bedsted-kvinderne terræn i 1. division, da det blev til et nederlag på udebane mod Esbjerg. Lørdag skulle thyboerne så forsøge at komme tilbage på sporet i hjemmekampen mod Kolding, der hører til i bunden af rækken. Kvalitetsforskellen på de to hold var da også til at se, eftersom Bedsted vandt sikkert med 3-0.

- Der er stor forskel på holdende i toppen og bunden af den her række, og det så vi i dag. Vi skulle lige bruge et sæt på at indstille os på Koldings spillestil, men derfra kørte vi den nogenlunde sikkert hjem, siger Bedsted-træner Flemming West.

Fra starten af første sæt havde Bedsted svært ved at få indstillet sig på Koldings spillestil. Thyboerne kom bagud med 10-14, men efter en timeout fik hjemmeholdet bragt sig foran med 20-17. I slutningen af sættet kom Kolding tilbage, men Bedsted vandt første sæt med 26-24.

I andet sæt havde Bedsted spillet sig en smule mere varme, og efter en lige indledning på sættet kom Bedsted foran med 16-13 og 19-14, inden at sætsejren blev hevet hjem med 25-16.

I tredje sæt svingede Bedsteds niveau en smule. Thyboerne kom godt fra start med en føring på 4-0, men den føring blev formøblet, og hjemmeholdet kom bagud med 5-11. Efterfølgende genfandt hjemmeholdet så takterne, og Bedsted fik vendt stillingen til 19-14, inden kampen blev lukket med en Bedsted-sejr i tredje sæt på 25-18.

- Mange spillere bød ind og tog ansvar i dag, selvom modstanden var svag. Kampene mod de svagere hold kan godt blive lidt mærkelige, og jeg vil hellere spille de tætte kampe mod stærkere modstandere, siger Flemming West.

Med lørdagens sejr kravlede Bedsted op på rækkens 3. plads.