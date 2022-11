Sikker sejr til Bedsteds kvinder: Vinder i tre sæt

BEDSTED:Søndag eftermiddag var kvinderne fra Bedsted KFUM igen i aktion i 1. Division, da de hjemme mødte Middelfart VK. Her skulle thyboerne ikke bruge lang tid, da de vandt en sikker sejr på 3-0.

- Vi mødte et hold, som kæmpede godt, selvom de var ramt af skader, men vi satte os på kampen og var i kontrol hele kampen igennem, siger træner for Bedsted KFUM, Flemming West.

Første sæt var det mest tætte. De to hold fulgtes ad til 6-6, men herefter tog Bedsted KFUM over. Middelfart VK gjorde, hvad de kunne for at hænge i, men det ændrede ikke på, at Bedsted KFUM vandt 25-16.

- Vi skulle lige finde ud af, hvordan vi skulle spille dem, og derefter havde vi styr på kampen, siger Flemming West.

I andet sæt satte Bedsted KFUM sig hurtigt på sættet. Gæsterne var med til 5-5, og herefter stod der Bedsted KFUM på det hele. Bedsted KFUM vandt sættet overbevisende 25-12.

Kampbilledet fortsatte i tredje sæt, hvor hjemmeholdet fik en føring på 10-4. Dermed kunne de køre både sættet og sejren sikkert i hus og vandt tredje sæt 25-11.

- Det var en god kamp og tre vigtige point. Vi fik også skiftet en del i dag og fik alle i spil, så det var rart, siger Flemming West.

Bedsted KFUM ligger nummer tre i rækken med 15 point.