Sikker sejr til Sallingsund FC: - Vi havde chancerne til flere mål

GLYNGØRE:Sæsonen spidser til i Serie 2, og torsdag aften var der igen vigtige point på spil, da Sallingsund FC hjemme tog imod Hanstholm IF. Det endte med en sejr på 3-1 til hjemmeholdet, der fortsat ligger godt til i toppen af tabellen med 20 point efter 10 kampe.

Allerede inden kampen var Hanstholm IF udfordret, og træner Per Kristiansen var forberedt på, at det blev en svær kamp.

- Vi havde en del afbud og var tvunget til at foretage ændringer. Men jeg synes, at vi kom godt fra start, hvor vi kom frem til et par chancer, siger Per Kristiansen.

Som første halvleg skred frem, fik Sallingsund FC bedre fat, og Hanstholm IF gik længere tilbage og satsede på omstillinger. Men efter 26 minutter slog Sallingsund FC til og scorede til 1-0. Her endte bolden hos Mads Krogh Sørensen, der sparkede bolden i mål efter et opspil i højre side. Kun tre minutter senere headede Mads Krogh Sørensen sit andet mål i kassen til 2-0.

- Vi spillede en god kamp. Generelt var det spil til mål, og vi havde chancerne til at score mere, siger træner for Sallingsund FC, Jeppe Poulsen.

I anden halvleg fortsatte Sallingsund FC det gode spil, og efter 75 minutter lukkede de kampen til 3-0. Her blev Henrik Markussen spillet fri i en kontra, og han kunne lægge bolden i mål.

Med 10 minutter igen lykkedes det dog Hanstholm IF at reducere, da Magnus Zohnesen modtog et indlæg fra venstre side og sparkede bolden i mål.

- Vi mistede lidt koncentrationen de sidste 10 minutter, men jeg synes ikke, at der var tvivl om udfaldet af kampen, siger Jeppe Poulsen.

- Det var en svær kamp med mange nye spillere, men de arbejde hårdt for det, siger Per Kristiansen.

Kampfakta:

Fodbold, serie 2

Sallingsund FC

Hanstholm IF

Resultat: 3-1

Pausestilling: 2-0

Mål: 1-0 Mads Krogh Sørensen (26), 2-0 Mads Krogh Sørensen (29), 3-0 Henrik Markussen (75) og 3-1 Magnus Zohnesen (80)