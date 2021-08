Sikker sejr til Thisted FC: - Vi var ikke helt oppe i gear

THISTED:Søndag eftermiddag fik Thisted FC sæsonens første sejr i Jyllandsserien. Den kom på hjemmebane, da thyboerne fik besøg af AaB.

- Vi kom til en del chancer i dag og scorede gode mål, men jeg synes ikke, vi var helt oppe i gear i store dele af kampen, siger træner for Thisted FC, Thorbjørn Larsen.

Der var ikke spillet lang tid af kampen, da målmanden fra AaB fik gult kort for at sparke bolden væk. Det betød, at Thisted FC var ti minutter i overtal, og den situation formåede de at udnytte til fulde. Først bragte Noah Iversen thyboerne foran 1-0 efter 16 minutter i forbindelse med et hjørnespark. Seks minutter senere headede Tobias Friis et indlæg på mål, og den bold kunne den midlertidige målmand fra AaB ikke holde ude af målet.

AaB blev fuldtallig igen, og kampen blev mere jævnbyrdig, og begge hold kom frem til chancer. Lige inden pausefløjtet fik gæsterne også reduceret efter en bolderobring midt på banen.

- Vi tabte bolden, og så var vi for passive i forsvaret. De fik alt for meget plads til at løbe igennem og score, uden der var nogen, som forsøgte at tage bolden, siger Thorbjørn Larsen og fortsætter:

- Derfor snakkede vi om i pausen, at det ikke var godt nok, og vi skulle spille med mere tempo.

Det gjorde Thisted FC i starten af anden halvleg og lagde AaB voldsomt under pres. Her kom de til flere gode chancer og havde to forsøg på overliggeren.

Med 20 minutter igen kom et indlæg fra venstre side, som blev headet videre til Lukas Agesen. Han prikkede bolden i mål til 3-1.

- 3-1 scoringen punkterede kampen, og AaB spillede for ikke at komme yderligere bagud, og vi havde kontrol over kampen, siger Thorbjørn Larsen.

Dermed vandt Thisted FC kampen 3-1 og har fire point efter to kampe.

Kampfakta:

Fodbold, Jyllandsserien

Thisted FC

AaB

Resultat: 3-1

Pausestilling: 2-1

Mål: 1-0 Noah Iversen (16), 2-0 Tobias Friis (22), 2-1 (45) og 3-1 Lukas Agesen (71)