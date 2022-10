Valgsted optaget: Her skal 11.900 vælgere i stedet sætte krydset

THISTED:Thyhallen er det største afstemningssted i Thisted Kommune. Det har den været, siden kommunalbestyrelsen besluttede at reducere antallet af valgsteder i kommunen fra 26 til 15. Men 1. november skal knap 12.000 vælgere ikke stemme her, men i Munkehallen, for Thyhallen er optaget til andet formål.

Thyhallen blev første gang brugt som afstemningssted, da der 1. juni 2022 var folkeafstemning om det danske forsvarsforbehold. Her kunne 34.674 vælgere i kommunen afgive deres stemme, 11.903 af i Thy Hallen.

Men hvad sker der, når statsminister Mette Frederiksen (S) udskriver valg til 1. november - lige netop den dag, hvor Sparekassen Thy skal bruge hallen til at holde et af i alt fem garantmøder. To af dem i Thyhallen, som også skal bruges til garantmøde 2. november.

Stilles det spørgsmål til kommunaldirektør Ulrik Andersen er svaret: Man ærgrer sig. Muligheden for, at den slags kan ske, er der, men det er ærgreligt, at kommunens største valgsted lige netop den dag er i brug til et andet formål, siger Ulrik Andersen.

Mandag eftermiddag tog Thisted Kommune konsekvensen af det utilsigtede sammenfald mellem et folketingsvalg og et garantmøde og besluttede at flytte afstemningen til Munkehallen, som tidligere var et af to valgsteder i Thisted by. Det andet var Tingstrup Skole.

1. november skal Munkehallen endnu en gang i brug som valgsted. denne gang for tæt ved 12.000 vælgere fra Thisted by. En af udfordringerne i den forbindelse bliver afviklingen af trafikken til og fra hallen i løbet af valgdagen. Arkivfoto: Bo Lehm

- Vi har truffet beslutningen for at komme videre i planlægningen af valget 1. november. Der er nogle deadlines, der skal overholdes, siger kommunaldirektøren.

En af dem er helt praktisk at få trykt valgkort med den korrekte adresse på det valgsted, som de knap 12.000 vælgere fra Thisted by skal benytte 1. november.

- Vi havde overvejet muligheden af at bruge Rolighedshallen, men opgav det. Den har aldrig tidligere været brugt som afstemningssted, så den ville være ny for alle vælgere. Munkehallen er trods alt kendt som afstemningssted for godt 7000 vælgere, som stemte her tidligere, siger Ulrik Andersen.

Han understreger, at valghandlingen i Munkehallen kan gennemføres uden problemer.

- Vi vil naturligvis opfordre folk til at komme udenfor de tidspunkter, hvor der normalt er spidsbelastning, siger kommunaldirektøren og tilføjer, at Munkehallen på et andet område ikke fungerer optimalt - og heller ikke gjorde det, da den sidst var valgsted.

Det gælder trafikafviklingen.

- Der vil være en udfordring, når det gælder parkering, men når vi tager den i brug som valgsted 1. november er det fordi, den er det bedste alternativ til Thyhallen.