Købte velholdt veteranbil: Nu efterlyser han tidligere ejer

THISTED:Han var gårdejer. Han hed Lars Jensen.

Han boede på adressen Kronborgvej 87 i Thisted i 1970. Nogle år forinden købte han en spritny dueblå Ford Taunus 17M Super, som blev leveret til ham fra Ford i Thisted 17. april 1963.

Så hvor er Lars Jensen i dag, hvis han stadig lever?

Det gør hans bil i bedste velgående. Den befinder sig i Holstebro hos sin nye ejer, Simon Graugaard, og det er ham, der gennem en lokal Facebook-gruppe har efterlyst oplysninger om sin forgænger i førersædet.

- Der er ikke vildt store chancer for, at bilkøberen stadig er i live her 60 år efter. Men måske er der noget familie eller nogle bekendte, som kan huske, at Lars Jensen har haft bilen, og så vil det være sjovt at høre noget om det og måske se nogle billeder fra dengang. Ud fra hvad jeg forestiller mig og ud fra, hvad andre Ford-entusiaster har fortalt mig, må sådan en gårdejer, der købte en ny Ford Taunus dengang, have været rimeligt velstillet, så det er formentlig noget, der vakte opsigt, og som nogen husker, siger Simon Graugaard.

Ford Taunus'en har flotte linjer og velholdte overflader i krom og lak. Privat foto

Han har selv købt bilen i Nordjylland.

- Ejeren var en ung fyr fra omegnen af Dronninglund. Jeg tror, han syntes, den var for gammel, og at det var for stor en mundfuld at eje sådan en model. Bilen har haft mange ejere, og de har ikke alle været lige gode ved den, men den fremstår original og er både lovlig og nysynet, og nu er jeg i fuld gang med at sætte den i fin stand sammen med nogle af dem, jeg har lært at kende gennem Ford-klubben, siger Simon Graugaard.

Han fylder 27 år i denne måned og er helt overvældet over den interesse og hjælpsomhed, han har mødt efter at have købt bilen. De øvrige veteranbilejere er for det meste langt ældre end Simon, men han er blevet inspireret af, hvor store anstrengelser de gør sig for at skaffe oplysninger om deres klenodiers fortid og første ejere.

- Jeg har altid kunnet lide gamle biler og især Ford Taunus 17M, men jeg ikke haft meget forstand på det. Jeg har taget flere uddannelser, som ikke har med biler at gøre. Nu er jeg kommet i en alder, hvor jeg har kone og hus og fremtidsplaner om børn, og så har jeg spurgt mig selv: Hvad vil du egentlig med dit liv? Svaret er, at det skal have noget med biler at gøre, siger Simon Graugaard.

Og sådan ser bilen ud bagfra. Privat foto

Konsekvensen af den erkendelse er, at Simon har sagt sit job som ekspedient op og på mandag starter på fagskole i Holstebro for at uddanne sig til automekaniker. Imens arbejder han videre med detaljerne på Taunus'en.

En af dem er, at bilen er fra den korte periode, hvor det ud fra nummerpladens to bogstaver var muligt at se, hvilken by bilen kom fra. Thisted havde dengang bogstaverne SA, og Simon kan se ud fra en håndskrevet kvittering, der stadig lå i handskerummet, se, at dens første registreringsnummer var SA 25 494.

- Det nummer kunne jeg ikke få, men jeg har bestilt et sæt sorte plader, der har nummeret SA 35 494. Så vi er tæt på. Nu håber jeg blot, at jeg hører fra folk i Thisted, som kan fortælle mig noget om min bil, siger Simon Graugaard.