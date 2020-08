Kæmpefisk under hammeren i Hanstholm i dag: Gulfinnet tun solgt for 39.000 kroner

HANSTHOLM:Onsdag morgen kom en 200 kilo stor gul-finnet tun under hammeren på Hanstholm Fiskeauktion.

Buddene begyndte ved 120 kroner og sluttede på 195 kroner pr. kilo for den 2,4 meter lange tun, og dermed landede prisen på 39.000 kroner for den sjældne auktionsvare.

Det var den tyske trawler NC 308 J. Von Cöll, der havde fanget tunen i søndags 120 kilometer vest for Hanstholm.

Det er ikke den største eller den dyreste tun, der er landet og solgt i Hanstholm.

I 2017 blev en anden tun på godt 200 kilo solgt for tre gange så højt et beløb. Her sluttede prisen for fisken på vilde 610 kr. pr kilo - en samlet pris på 124.000 kroner.

Onsdag morgens fisk blev købt af Havnens Fiskehus i Aarhus af Chris Fish, Hanstholm.

