Sjælden sanger på afveje: Spottet for første gang i denne del af landet

For første gang i Nordvestjylland, og for kun anden gang i Nordjylland, blev der torsdag spottet en nordsanger ved Hanstholm Fyr. Den lille fugl lever normalt i det nordlige Rusland og overvintrer i Sydøstasien, så dette eksemplar er tydeligvis kommet på afveje og langt hjemmefra.

Det var ornitologen og naturfotografen Jens Kristian Kjærgaard, der opdagede den grønlige fugl, der sad og gemte sig i krattet lige vest for fyret. Han hørte først kaldet, som han ikke lige kunne genkende. Derefter fik han et glimt af fuglen, som efter få sekunder forsvandt igen.

På sin telefon har han nogle fuglestemmer liggende, så han tjekkede kaldet. Det matchede præcis med nordsanger, og så var han klar over, at det var stort, det her. En helt ny art for Nordvestjylland, og for hans eget vedkommende første gang, han har set fuglen i Danmark.

Det lykkedes ham senere at få flere fotos af nordsangeren, hvor man tydeligt kan se de særlige kendetegn, blandt andet den lange, smalle, lysegule øjenstribe.

Rygtet om fuglen lokkede flere ornitologer til Hanstholm, og ifølge Jens Kristian Kjærgaard nåede de fleste at se den sjældne fugl, før regnen blev for kraftig.

Første gang, der blev set nordsanger i Nordjylland, var i Skagen i 2018.