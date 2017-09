Sjældenheder under lup

THY: Botanikere fra Thisted Kommune har hen over sensommeren haft travlt med at registrere sjældne planter, som vokser i rigkær og kildevæld, der er nogle af de naturtyper, man er ekstra opmærksom på at bevare. Mandag bestod opgaven i at lave en lille stikprøve i Doverkil ved Ydby. Ved hjælp af en lille ramme, noget snor og gps blev planterne noteret. En af dem, som vakte stor begejstring denne morgen, var fundet af en blomstrende leverurt.

- Den lever kun i et område, der har det godt, siger Maria Paarup Thomsen, som er en af de to botanikere, der har som opgave at notere sjældenhederne ned. Projekt RigKilde LIFE kører i hele Danmark, men det er Thisted Kommune, som er projektholder. Man har også opmærksomheden rettet mod avneknippemoser, men det gælder ikke for Thy, da de kun findes i det østlige Danmark. I Thisted Kommune kortlægges tre af kommunens ti Natura2000- områder, nemlig Vejlerne, Hvidbjerg Å og altså Doverkil for planter som leverurt og sumphullæbe og benbræk. Det har vist sig, at der er langt mellem oaserne, og naturen ikke altid trives her i Danmark.

- Specielt rigkær og kildevæld er truede, da vi er gode til at dræne, så det bliver for tørt, eller at der bliver ledt vand ud med for mange næringsstoffer i, siger Maria Thomsen.

Hendes opgave er at registrere og belyse, hvad problemerne kan skyldes.

Processen med at kortlægge de mange arter slutter i begyndelsen af oktober, da de fleste af planterne på det tidspunkt er på vej i vinterhi. I den kommende tid skal der analyseres på observationerne, herefter skal der være en dialog med lodsejerne.