Sjældent nederlag: Thisted FC taber for første gang

Skive IK

Thisted FC

6-2

Fodbold, Jyllandsserien

SKIVE:Det har været en suveræn sæson for Thisted FC i Jyllandsserien, der var ubesejret i 10 kampe. Men lørdag eftermiddag stak Skive IK en kæp i hjulet på de overbevisende thyboer, der på udebane tabte 2-6.

- Vi var udfordret af skader i dag, så vi havde en skæv ballance med mange offensive spillere. Men det var et stærkt hold vi mødte, og det er fortjent, at vi tabte, siger træner for Thisted FC, Thorbjørn Larsen.

I første halvleg var Thisted FC på hælene, og tre gange lykkedes det Skive IK at spille sig igennem midterforsvar og backs og score. Thisted FC kom igen, da Asger Furbo fik en friløber og scorede. Men inden pausen scorede Skive IK igen på et hjørnespark.

- I pausen besluttede vi, at gå all-in og ændre til 3-5-2. Det lykkedes, for vi spillede godt de første 25 af anden halvleg, siger Thorbjørn Larsen.

Thisted FC fik reduceret til 4-2, da Frederik Olsen blev spillet fri. Herefter fortsatte Thisted FC med at skabe chancer, men de gav også plads bagud. Det udnyttede Skive IK efter 69 ved at score på en kontra. Og med få minutter igen scorede Skive IK igen på en kontra.

- Vi var med, indtil de scorede til 5-2, men det lukkede kampen, siger Thorbjørn Larsen.

Kampfakta:

Fodbold, Jyllandsserien

Skive IK

Thisted FC

Resultat: 6-2

Pausestilling: 4-1

Mål: 1-0 (6), 2-0 (21), 3-0 (34), 3-1 Asger Furbo (36), 4-1 (45), 4-2 Frederik Olsen (51), 5-2 (69) og 6-2 (87)