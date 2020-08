Sjørring Maskinfabrik er ude med egen graveskovlsserie

SJØRRING:Under eget navn og logo er Sjørring Maskinfabrik klar med et nyt graveskovlsprogram.

Virksomheden servicerer allerede entreprenørbranchen med at sætte speciallavede læsseskovle på maskiner fra internationale navne i branchen, eksempelvis Volvo og Hitachi, men nu får entreprenører altså mulighed for at udstyre gravemaskiner med graveskovle fra Sjørring Maskinfabriks egen serie.

Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

- Dette er endnu et skridt i den strategiske retning, vi har lagt for Sjørring: Vi vil være førende inden for attachment-markedet. Derfor gav det god mening at udnytte og videreudvikle på vores store know-how vedrørende skovlproduktion og endeligt præsentere en komplet serie af graveskovle af allerhøjeste kvalitet direkte til forhandlere, siger Klaus Kalstrup, administrerende direktør hos Sjørring Maskinfabrik, i pressemeddelelsen.

I udviklingen af skovlenes design har vægtoptimering været i fokus.

- Skovlene er specialdesignet til at være hyper-slidstærke uden at veje for meget. Unødige elementer og tunge sliddele er optimeret eller endda helt fjernet. Med en let og strømlignet skovl i forhold til eksisterende produkter på markedet vil man over tid kunne opnå pæne brændstofbesparelser, og det er godt for både pengepung og miljø, lyder det fra Klaus Kalstrup.