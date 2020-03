Sjørring spærres i aften

SJØRRING:Thisted Kommunes projekt Trafiksikker Landsby er ikke så trafiksikkert, mens det bliver implementeret. Derfor vil Vorupørvej i Sjørring blive lukket af for kørende trafik onsdag aften, mens firmaet Thy-Mors Maskintransport opsætter portaler over vejen.

- Fra Næstrupvej og cirka 440 meter i retning mod Hundborg bliver det nødvendigt at spærre for trafik i tidsrummet mellem klokken 19 og 24. Der vil blive opsat skilte med omkørsel via Næstrupvej, Rute 11, Kallerupvej og Todbølvej, siger Henrik Brüel fra myndighedsafdelingen i Thisted Kommune.