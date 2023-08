Sjørring var i kontrol mod Borup

Sæsonens første to kampe i serie 2 har været en blandet omgang for oprykkerne fra Sjørring. I de to første kampe er det blevet til en sejr og et nederlag, men søndag viste holdet højt niveau, da de vandt med 4-1 på udebane mod Borup.

- Det var en rigtig dejlig sejr. Vi var i fuld kontrol, og så fik vi også lavet nogle flotte mål. Vi viste også, at vi har en god bredde, for selvom vi havde nogle afbud, så leverede vi rigtig godt, siger Sjørring-træner Ole Nielsen.

Lige fra kampens start viste Sjørring god indstilling. Tændingsniveauet var perfekt, og allerede i det 6. minut kom gæsterne i front, da Robin Wentoff fandt Uffe Skinnerup, der efterfølgende fik scoret. Den tidlige scoring gav Sjørring yderligere momentum, og gæsterne var toneangivende i hele første halvleg. Holdet kom også frem til adskillige store chancer, som dog blev misbrugt. I det 22. minut fik Sjørring så fordoblet deres føring. Uffe Skinnerup afdriblede Borups målmand, og efterfølgende fandt han Mikkel Larsen, der let kunne bringe Sjørring foran med 2-0. I resten af første halvleg fortsatte Sjørring med at være det bedste hold, men der kom ikke flere scoringer i første halvleg.

Efter pausen fortsatte Sjørring, hvor de havde sluppet. Borup kom ikke frem til chancer, mens Sjørring var bedst i de fleste af spillets facetter. I det 60. minut blev det så 3-0, da Uffe Skinnerup flot sparkede bolden i kassen. I det 68. minut fuldendte en velspillende Robin Wentoff så den gode præstation af Sjørring, da han fik scoret til 4-0. Hele kampen igennem havde Borup ikke skabt mange chancer, derfor var det også en smule malurt i bægeret, at hjemmeholdet i det 76. minut fik reduceret efter lidt tilfældigheder. Efter reduceringen kom der ikke flere mål, og Sjørring vandt med 4-1.

- Vi sad på det i det meste af kampen, så jeg er en rigtig tilfreds træner, siger Ole Nielsen, der nu ser frem mod et lokalopgør på tirsdag mod Thisted FC.

- Det bliver en hård kamp, men vi glæder os også til den. Vi har spillet nogle træningskampe mod dem, og det har altid været nogle tætte opgør, siger Ole Nielsen.