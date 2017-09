Mus spændte ben for Netto

THISTED: Torsdag mødte kunderne en lukket dør ved Netto på Sydhavnsvej i Thisted. Årsagen skyldes, at en lille mus havde sneget sig ind mellem hylderne - formentlig onsdag aften. Den er nu fanget og butikken åbner igen i løbet af torsdag eftermiddag.

- Vi lukkede butikken, for at få den fanget, og efterfølgende har vi kigget butikken godt efter, siger Kasper Riggelsen, som er kommunikationskonsulent ved Netto.

Han oplyser, at de har haft en dialog med Fødevarestyrelsen om hændelsen.

Det er anden gang på en uge, at der er fundet ubudne gæster i en af byens dagligvarebutikker. Lørdag var det galt hos SuperBrugsen på Vestergade, som måtte se sig nødsaget til at lukke forretningen - en rotte var nemlig løs. Rotten blev dog fanget og slået ihjel senere på dagen. Butikken havde lukket godt et døgn.

