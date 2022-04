Skadesramte Thisted FC tabte i Jyllandsserien

THISTED:Det er endnu ikke blevet til en sejr for Thisted FC i Jyllandsserien 1, og lørdag blev heller ikke dagen, hvor det skulle lykkedes thyboerne. På hjemmebane tabte Thisted FC 0-3 til Aalborg Chang.

- Vi er hårdt ramt af skader for tiden. Drengene kæmpede for det, men når vi mangler så mange spillere, så er det svært på det her niveau, siger træner for Thisted FC, Morten Uhlig.

Thisted FC fik ikke den bedste start på kampen, og efter 10 minutter kom de bagud. Her lavede thyboerne en forsvarsfejl, og så kunne gæsterne bringe sig foran.

Efter scoringen kom Thisted FC bedre med. De holdt Aalborg Chang fra de store chancer, men kreerede heller ikke selv de store muligheder. Derfor gik de to hold til pause ved stillingen 0-1.

- I pausen ændrede vi, så vi spillede med to angribere i anden halvleg. Vi kom bedre med, men fik stadig ikke de helt store chancer, siger Morten Uhlig.

Thisted FC var fint med i anden halvleg og holdt kampen åben. Men mod slutningen blev de ramt af et gult kort og kom i undertal.

- Vi blev presset i bund i undertal, og vi kunne godt mærke det på kræfterne, siger Morten Uhlig.

Med 10 minutter igen fordoblede gæsterne deres føring. Her erobrede de bolden på midten af banen og slog kontra.

I tillægstiden blev det også 0-3. Thisted FC begik et straffespark, og det udnyttede Aalborg Chang.

Dermed har Thisted FC fortsat tre point for seks kampe i Jyllandsserien.