Ups: Dyttede efter skolepatrulje - det skulle han aldrig have gjort

THISTED:En 56-årig mand fra Thisted ville fredag lidt før klokken otte svinge ind på Østre Skole i Thisted i sin bil.

Det kunne åbenbart kun gå for langsomt, for manden dyttede ad skolepatruljen, som spærrede for fodgængerovergangen.

Det skulle manden aldrig have gjort, for bagved holdt en cilvilklædt politimand, som uddanner skolepatruljerne.

Nu er manden sigtet for overtrædelse af færdselslovens §3 om manglende agtpågivenhed.