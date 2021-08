Skal du se dronningen i Thy på mandag? Se her hvordan du gør

THY:Når dronning Margrethe mandag 30. august besøger Thisted Kommune, så byder hendes dag på et tætpakket program. Det er dog ikke alle steder, der er mulighed for at komme tæt på majestæten.

Hvis man gerne vil vinke til dronningen, så er der to muligheder i løbet af dagen, fremgår det af en orientering fra Thisted Kommune.

Man kan stille sig op ved Kai Lindbergs Gade og Coastergade i Hanstholm fra morgenen af og være med, når Kongeskibet Dannebrog anløber Hanstholm Havn. Dronningen ankommer klokken 10, og Prinsens Musikkorps spiller ved indsejlingen. Der er åbent for publikum fra klokken 08.30. Antallet af pladser dog begrænset, og alle skal fremvise gyldigt coronapas.

Om eftermiddagen er der igen en mulighed for at se dronningen, når hun besøger Synopalhavnen, også kaldet Cold Hawaii Inland Spot Synopal, for enden af Vibedalvej i Thisted. Her skal den royale gæst se aktiviteter på vandet og høre korsang. Dronningen ankommer klokken 15.15, og der er åbent for publikum fra klokken 13. Der vil igen være et begrænset antal pladser, og alle vil skulle fremvise gyldigt coronapas.

Derudover byder programmet blandt andet på besøg i det nye Nationalparkcenter Thy i Vorupør og hos Thy Whisky på Gyrup Gård. Sidst, men ikke mindst, skal dronning Margrethe foretage den officielle indvielse af udvidelsen af Hanstholm Havn.

Den officielle modtagelse af dronningen foregår på Bunkermuseum Hanstholm. Hun kan se frem til at skulle ud på en spadseretur ved Hanstholm Fyr, hvorfra hun kan nyde udsigten fra kanten af skrænten.

I Vorupør skal dronningen opleve det ny Nationalparkcenter Thy.

Tilbage i Hanstholm igen gælder det et besøg i den nye auktionshal på Hanstholm Havn. Indvielsen af havneudvidelsen vil komme til at foregå i auktionshallen, hvor dronningen også får mulighed for at komme helt tæt på de fisk, der bliver solgt til hele Europa.

Afslutningen på besøget i Thy bliver en souper på Kongeskibet Dannebrog for indbudte gæster. På kajen vil der være underholdning for både gæster og fremmødt publikum. Og dagen sluttes af, når Dannebrog sejler ud af havnen for at sætte kurs mod Esbjerg, der er næste stop på sensommertogtet.