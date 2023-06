Skal du til ølfestival: Så er det nu, du skal sikre dig billet

THISTED:Selv om der er en helt sommer til 2. september, hvor der igen er Øllets dag i Thisted, er der måske god grund til allerede nu at sikre sig en af de omkring 1350 billetter, som er sat til salg fra 6. juni - og indtil den sidste billet er afsat.

- Vi har valgt at sige, at 6. juni er dagen, hvor vi åbner billetsalget. Så har folk noget konkret at gå efter, siger Kjeld Vang Lauritsen, chef for den festival for øllet, som Øllets Dag også er.

- Vi har valgt at sige, at Øllets Dag også er en festival for øllet i Thisted, tilføjer han.

Øllets Dag blev indstiftet af Danske Ølentusiaster i 2003 som Den Danske Øldag. Det er en årlig tilbagevendende begivenhed, som foregår den første lørdag i september. Formålet med Øllets Dag er at sætte fokus på øl og ølkultur og at få hele landet til at syde med øl-aktiviteter.

I 2022 var alt udsolgt til festivalen Thisted, som blev afviklet i et stort telt på p-pladsen foran Thisted Bryghus. Det er i år 10. gang, festivalen gennemføres på Thisted Bryghus. I år med deltagelse af 20 forskellige bryggerier, heraf otte nye, samt seks håndbryggere.

- Der er både gengangere og helt nye bryggerier med i år. Sådan skal det også være, siger Kjeld Vang Lauritsen og tilføjer, at deltagende bryggerier og bryggere, som vil pirre publikum på smagsløgene, kommer både fra Fyn Jylland og Sjælland. Og blandt årets professionelle deltagere er to, som var med i 2022 - dengang med status som håndbryggere.

- Det er Bangsbo Brewing Compagny og Vemb Håndbryg, siger Kjeld Vang Lauritsen, der deler det organisatoriske ansvar for festivalen med Jens Munk og Knud Øllgaard. De har yderligere 15 frivillige, som hver er ansvarlige for et delområde på festivalen - samt andre 70-80 frivillige, som løser alle de praktiske opgaver, der er i forbindelse med arrangementet.

- Ølfestivalen er forankret i Danske Ølentusiaster, Thisted. Det er frivillige herfra, som hjælper til - plus andre frivillige fra netværket.

Det er ikke kun i feltet af arrangører og frivillige, der er gengangere fra tidligere års Øllets Dag.

- Festivalen har sit faste publikum, både lokalt, men vi har også udenbys grupper, som kommer år efter år., siger Kjeld Vang Lauritsen, som i 2022 kunne melde "alt udsolgt" et par uger før festivalen.

- Sidste år blev der solgt mange billetter i ugerne efter, vi åbnede billetsalget. Så var der en stilstandsperiode, og så kom der ny gang i salget, indtil vi havde udsolgt. Vi har de billetter, vi har. Der er plads til at lukke flere ind, men 1350 er det antal gæster, vi skal være, hvis vi skal undgå, at folk skal stå i kø. Det gider vi ikke, for det skal først og fremmest være en god og hyggelig oplevelse for alle, siger Kjeld Vang Lauritsen.