Skal gemme farlige fristelser væk: Det handler om en smule snusfornuft

Preben Larsen, indehaver af Shell-tanken på Thisted Kystvej, oplever, at mange unge tror, at nikotinposer er ganske ufarlige. Det er de bare ikke - nikotinposer er kraftigt vanedannende og kræftfremkaldende. Han kan dog godt se det paradoksale i, at han tager afstand fra noget, som han selv sælger. Foto: Bo Lehm